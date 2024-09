Christian Horner zu Verstappen/Pérez: «Kein Desaster»

​Konstrukteurs-Pokalsieger Red Bull Racing hat im Abschlusstraining zum Aserbaidschan-GP die Startränge 4 (Sergio Pérez) und 6 (Max Verstappen) erzielt. RBR-Teamchef Christian Horner: «Das ist kein Desaster.»

Im Fussballjargon würden wir sagen: Die Stürmer von Red Bull Racing haben einen genialen Steilpass erhalten, nun müssen Sergio Pérez und Max Verstappen daraus lediglich ein Tor machen.

Nein, wir sprechen nicht von den Startplätzen 4 (Pérez) und 6 (Verstappen), wir meinen vielmehr den jämmerlichen 17. Startplatz von Verstappen-Jäger Lando Norris. Aus heiterem Himmel hat Red Bull Racing die Chance erhalten, die WM-Führung bei den Piloten und bei den Konstrukteuren nicht nur zu halten, sondern auszubauen.

Denn die Stallregie bei McLaren (Lando Norris erhält Vorfahrt, Oscar Piastri muss Platz machen), die können sich die Engländer abschminken, immer vorausgesetzt, wir haben einen normalen Rennverlauf. Was in Baku freilich selten ist.

Wie schätzt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner die Lage ein? Der Engländer sagt: «Ganz ehrlich – ich glaube nicht, dass wir die Zeit von Charles Leclerc im Ferrari heute hätten erreichen können, nicht einmal mit einem perfekten dritten Quali-Teil.»

«Vielmehr hatten wir ein schlechtes Q3. Max war mit der Balance des Autos im zweiten Quali-Teil zufrieden (das war Verstappen Schnellster, M.B.), dann aber lief es in Q3 nicht mehr so gut. Wir müssen uns im Detail anschauen, woran das lag.»



«Checo hat mit einem Fehler im zweiten Pistenteil Zeit verloren, wir schätzen, das hat so um die zwei Zehntelsekunden gekostet. Mit einer fehlerfreien Runde hätte auch er in der ersten Reihe stehen können.»



«Aber Baku ist eine Strecke, auf der ein Pilot überholen kann, also sind diese Startplätze kein Desaster für uns.»



Statistische Merkwürdigkeit: Ferrari hat in Baku inzwischen fünf Pole-Positions errungen, aber hier noch nie gewonnen. Und Red Bull Racing stand in Aserbaidschan noch nie auf Pole, kann aber vier Siege vorweisen.





Grosser Preis von Aserbaidschan

2017

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull Racing



2018

Pole-Position: Sebastian Vettel (D), Ferrari

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2019

Pole-Position: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Sieger: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes



2021

Pole-Position: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Sieger: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing



2022

Pole-Position: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Sieger: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



2023

Pole-Position: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Sieger: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing



2024

Pole-Position: Charles Leclerc (MC), Ferrari







Qualifying, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,365 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,686

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,805

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,813

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,874

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,023

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,289

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,369

09. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:42,530

10. Alex Albon (T), Williams, 1:42,859

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:42,968

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:43,035

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,179

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,191

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,404

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,547

17. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,609

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,618

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,246

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,504