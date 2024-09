George Russell (5.): Keine Chance auf den Sieg?

George Russell war im Qualifying von Baku der schnellere der beiden Mercedes-Piloten. Der Brite startet von Position 5 ins Rennen. Nach der Zeitenjagd sprach er über seine Chance auf den Sieg in Aserbaidschan.

Drei Mal siegte ein Mercedes-Pilot in den sieben GP, die bisher auf dem Baku-Rundkurs ausgetragen wurden: 2016 gewann Nico Rosberg das Rennen, das noch als Europa-GP ausgetragen wurde. 2018 tat es ihm Lewis Hamilton gleich, im darauffolgenden Jahr triumphierte Valtteri Bottas.

Dessen Nachfolger George Russell hat auf der knapp 6 km langen Strecke im vergangenen Jahr die schnellste Rennrunde gedreht. Der Sieg ging aber an Sergio Pérez. In diesem Jahr rechnet Russell mit einem Ferrari-Triumph, wie er nach dem Abschlusstraining betonte.

«Ferrari ist normalerweise auf Strassenkursen schnell, und das hat sich heute wieder bestätigt. Ich glaube nicht, dass wir ihnen den Sieg streitig machen können. Aber ich hoffe, dass wir in den Kampf um das Podium eingreifen können», sagte der 26-Jährige, der im Qualifying die fünftschnellste Runde drehte.

Mit Blick auf seine eigene Leistung gestand er: «Wir haben damit gerechnet, dass wir uns knapp ausserhalb der Top-3 befinden würden. Daher ist es etwas frustrierend, eine halbe Zehntel hinter dem dritten Platz zu liegen. Aber der fünfte Startplatz ist keine schlechte Ausgangsposition.»

Und Russell erklärte: «Ich war mit meinen Runden im Qualifying recht zufrieden. Sie fühlten sich alle gut an, aber leider fehlte uns das Tempo, um im Kampf um die Pole-Position mitreden zu können. Wir führten die Zeitenliste im dritten Training an, aber wir wussten, dass das etwas besser für uns aussah, als es ist. Denn ich fuhr die Zeit ganz am Ende der Session.»

Provisorische Startaufstellung, Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,365 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,686

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,805

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:41,813

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,874

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,023

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,289

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,369

09. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:42,530

10. Alex Albon (T), Williams, 1:42,859

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:42,968

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:43,035

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:43,191

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,404

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:43,547

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,609

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:43,618

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:44,246

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:44,504

20. Pierre Gasly (F), Alpine, DSQ