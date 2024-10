Lewis Hamilton: «Eine Achterbahn der Gefühle»

Es war die Kracher-Nachricht vor Beginn der Saison: Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. In einem Interview sprach der britische Rekordweltmeister über die emotionale Achterbahn seitdem.

Nach 105 GP-Siegen mit einem Mercedes-Motor im Heck wird Lewis Hamilton Ende des Jahres die Familie der Stuttgarter Marke verlassen und wechselt zu Ferrari. Er gesteht in einem Gespräch mit der Sunday Times ein, dass seit der Entscheidung die Emotionen mit ihm durchgehen.

Hamilton: «Seit ich den Vertrag unterschrieben habe, ist es eine Achterbahn der Gefühle.»

Auf der einen Seite die negative Seite. Hamilton: «Meinem Chef davon zu erzählen, war furchtbar.» Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Lewis Hamilton sind seit Jahren ein eingespieltes Team. Das Duo holte zusammen einen Titel nach dem anderen. Doch mit der Unterschrift bei Ferrari war klar: Hamilton wird die Mercedes-Familie verlassen.

Hamilton über die Höhen der emotionalen Achterbahnfahrt: «Aber es ist auch so aufregend, weil ich mich daran erinnere, wie ich als Kind Michael (Schumacher, Anm.) zugeschaut habe.»

Er schwärmt: «Jeder Fahrer schaut sich dieses Auto an und man fragt sich: Wie wäre es, in dem roten Cockpit zu sitzen?»

Den Kindheitstraum in Rot hat sich Hamilton nun erfüllt. Noch acht Rennen mit Mercedes stehen in diesem Jahr an – und dann der Wechsel von Brackey nach Maranello.