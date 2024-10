Charles Leclerc: «Emotional sehr gegensätzlich»

Charles Leclerc in Singapur. Er gewann diese Saison zwei GPs

Nach 18 von 24 Rennen zieht Charles Leclerc eine Zwischenbilanz: 2024 ist für den Monegassen bislang eine Saison der Gegensätze. Der Ferrari-Pilot beschreibt: «Die Höhen waren sehr hoch und die Tiefen sehr tief.»

Drei Viertel der Saison sind um, zur zweiten Sommerpause aktuell zwischen den Rennen ins Singapur und Austin (20. Oktober) zieht Ferrari-Pilot Charles Leclerc eine Zwischenbilanz zum Jahr 2024.

In einem Interview von The Race und ESPN sagt der Monegasse: «Es ist eine Saison, die von emotionaler Seite sehr gegensätzlich gewesen ist.»

Was er damit meint: «Ich hatte zwei Siege, von denen ich immer geträumt habe. Das sind Monaco und Monza. Aber gleichzeitig haben wir eine Zeit durchgemacht, in der wir viel mit dem Set-up erlebt haben, und wir hatten schwierige Phasen mit dem Auto, in denen es schwierig zu fahren war, wodurch wir nicht alles aus den Wochenenden rausholen konnten.»

Leclerc: «Wenn man sich also die Saison insgesamt anguckt, gab es Höhen und Tiefen. Aber die Höhen waren sehr hoch und die Tiefen sehr tief.»

Der Monegasse, der dieses Jahr erstmals seinen Heim-GP gewinnen konnte, nachdem es in den Jahren davor schien, als wäre er vom Pech verfolgt: «Ich habe das Gefühl, dass ich mich von Rennen zu Rennen und von Saison zu Saison verbessere. Aber ich werde weiter Druck machen und weiter an Dingen arbeiten, die mir immer noch nicht gefallen, wenn ich mir die Daten über meine Fahrweise und meine Arbeitsweise ansehe. Hoffentlich werde ich noch besser.»