Jacques Villeneuve: «McLaren hat es vermasselt»

Jacques Villeneuve erklärt, warum seiner Meinung nach Max Verstappen seine Herangehensweise für den Titel verändert hat – und kritisiert scharf McLaren für Fehler gegenüber Lando Norris, die ihn den Titel kosten könnten.

Der frühere Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve findet klare Worte für die Leistung von McLaren und Lando Norris im engen Titelkampf in der Formel 1.

Villeneuve sagt gegenüber der spanischen Marca: «Wenn Lando nicht Weltmeister wird, ist das McLarens Schuld, nicht seine. McLaren hat es vermasselt und jetzt ist es zu spät.»

Was er damit meint: McLaren hat Entscheidungen zugunsten von Norris versäumt. So ein Beispiel für eine verpasste Chance war Monza, so der Kanadier.

Villeneuve: «Wenn man sich Monza ansieht, hätte es ein Doppelsieg für McLaren werden sollen. Sie haben als Team Punkte verloren, und das hätte nie passieren dürfen. Norris ist derjenige, der um die Fahrerwertung kämpft.»

In Monza starteten die beiden McLaren von den Plätzen 1 und 2, kamen jedoch nur auf Rang 2 und 3 ins Ziel. Den Sieg holte Charles Leclerc beim Heimrennen von Ferrari.

Trotz der Fehler ist sich Villeneuve aber dennoch sicher: «Max ist sich bewusst, dass er eine Bedrohung darstellt. Sie haben einige echte Kämpfe ausgetragen, was gut ist, und ich denke, er sieht ihn jetzt als echten Konkurrenten.» 52 Punkte liegen aktuell zwischen Max Verstappen (Red Bull Racing) und Norris.

Der 1997er-Weltmeister erklärt die neue Herangehensweise von Verstappen: «Max hat seine Herangehensweise geändert. Er versucht nicht, Rennen zu gewinnen, sondern nur, Punkte zu sammeln. Das zeugt von Reife. Die Meisterschaft ist wichtiger als der Sieg in einzelnen Rennen. Er weiß, dass McLaren nicht die harten Entscheidungen trifft, die sie treffen sollten, und das wird zu seinen Gunsten sein.»

Bei McLaren blieb die Frage nach einer Stallorder lange offen. Norris habe die besseren Chancen auf den Titel heißt es sowohl von Teamchef Andrea Stella als auch von seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Klar ist aber: Der Brite macht zu viele Fehler, als dass man eine Stallorder zum Nachteil von Piastri gut begründen könnte. In Singapur touchierte Norris ohne Druck in Führung liegend mehrmals die Mauer. Schon mehrfach verlor er in der ersten Runde des Rennens seine Führung im Rennen.

Villeneuve: «Lando muss sich einfach noch ein bisschen mehr anstrengen, um wettbewerbsfähiger zu sein, aber es wird ein spannendes Saisonende werden. Es wird sehr eng zwischen Max und Lando.»

Sechs Rennen sind noch zu fahren. Weiter geht es am 20. Oktober in Austin.