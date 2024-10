Esteban Ocon: «Für das ganze Team sehr anstrengend»

Im letzten Viertel der diesjährigen Formel-1-Saison müssen die Piloten sechs GP und drei Sprintrennen in acht Wochen austragen. Das ist für das ganze Team eine Herausforderung, wie Alpine-Pilot Esteban Ocon betont.

Drei Wochen durften sich die Formel-1-Piloten ausruhen, nun steht in dieser Woche das nächste Kräftemessen auf dem Circuit of the Americas in Austin auf dem Programm. Die Pause zwischen dem Flutlicht-Rennen auf dem Marina Bay Circuit und dem Sprint-Wochenende auf dem texanischen Rundkurs nutzten die Fahrer und Teammitglieder auch dazu, ihre Kräfte für das letzte Viertel der Saison zu sammeln.

Denn dieses hat es in sich: Mit den Rennen in Austin, Mexiko und São Paulo stehen drei WM-Runden an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem Programm. Danach folgt eine Pause von zwei Wochen, bevor mit den Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi der Schlussspurt ansteht – erneut an drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden.

«Austin markiert den Start des letzten Teils der Saison, in dem zwei Mal drei aufeinanderfolgende Rennwochenenden anstehen. Das ist physisch und psychisch für das ganze Team sehr anstrengend, deshalb war es wirklich gut, nach dem Singapur-Wochenende eine Pause einlegen zu können», betont denn auch Esteban Ocon.

Der Alpine-Pilot verrät auch: «Ich habe in der rennfreien Zeit hart gearbeitet – im Gym und im Werk im Simulator mit dem Team. Unser Ziel ist einfach: Wir wollen jede Chance, die sich uns bietet, nutzen, um das bestmögliche Ergebnis einzufahren.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0