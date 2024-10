US-GP im TV: So wird das Wetter in Austin

Direkt nach dem Start geht es auf dem Circuit of the Americas in Austin steil bergauf in Richtung Kurve 1

Die dreiwöchige Pause ist vorbei, es ist wieder Rennwoche! Die Formel 1 ist am Wochenende in Austin/Texas für den Großen Preis der USA zu Besuch. Wie das Wetter wird und wo das Rennen im TV läuft.

Howdy, Austin!

Die dreiwöchige Formel-1-Pause ist vorbei, nächste Station: Texas!

In Austin startet die Formel 1 in einen der beiden finalen Triple-Header der Saison. Eine Woche später geht’s in Mexiko-Stadt weiter, dann in São Paulo, wo in Interlagos gefahren wird.

Der Auftakt in den Triple-Header wird heiß und trocken: Für das gesamte Rennwochenende sind Temperaturen von knapp unter 30 Grad vorhergesagt. An allen drei Tagen mit Renn-Action sollen es 29 Grad werden bei überwiegend Sonnenschein.

Aktuell, also zu Beginn der Rennwoche, wenn die ersten Teammitglieder anreisen und mit der Einrichtung der Garagen beginnen, ist es noch um einiges heißer: Montag und Dienstag vor dem Rennen sind 36 und 37 Grad angesagt.

Die Formel-1-Piloten und ihre Teams dürften froh sein, dass sich die Bedingungen im Wochenverlauf mäßigen: Vor der dreiwöchigen Pause war die Formel 1 in Singapur zu Gast. Von Hitze dürften alle erst mal genug haben.

SPEEDWEEK.com hat für Sie die Übersicht zusammengestellt, wo sie den Großen Preis der USA am Wochenende bei ServusTV, Sky, SRF und im ORF schauen können.

