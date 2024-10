Nico Hülkenberg: Grosses Haas-Update in Austin

Beim anstehenden Sprint-Rennwochenende in Austin wird das Haas-Team ein grosses Update ans Auto bringen. Nicht nur deshalb ist die Vorfreude aufs Heimrennen des US-Rennstalls bei Nico Hülkenberg gross.

Drei Wochen hatten die Teams seit dem Singapur-GP Zeit, um ihre GP-Renner weiter zu verbessern. Und fast alle Rennställe haben für das anstehende Wochenende in Austin ein paar Neuerungen im Gepäck. Auch das Haas-Team hat für das Heimspiel auf dem Circuit of the Americas neue Teile dabei.

Technikchef Andrea De Zordo erklärt: «Wir werden in Austin unser Haupt-Update für den letzten Teil der Saison auf die Strecke bringen. Dieses umfasst hauptsächlich einen weiteren Entwicklungsschritt beim Unterboden und der Verkleidung. Dabei geht es wie immer darum, die Aerodynamik weiter zu verbessern, damit das Auto schneller wird.»

«Es ist schwierig, einen grossen Fortschritt bei der Rundenzeit zu erzielen, wir sprechen hier eher über kleinere Zahlen, aber diese sind im hart umkämpften Mittelfeld viel wert. Es ist eher eine Weiterentwicklung und nichts komplett Neues, auch wenn sich das Auto optisch von der Variante, die wir bisher gesehen haben, unterscheiden wird», fügte der Ingenieur an.

Nico Hülkenberg freut sich darauf, auf die Strecke zurückzukehren. Der Deutsche sagt: «Der Grand Prix der USA ist sicherlich eines der Highlights für uns – denn wir haben viele amerikanische Partner und natürlich ist da auch unser Heimpublikum. Die Fans, die zu diesem Rennen kommen, sind meist gut informiert und es ist sehr motivierend, im Verlauf des Wochenendes die Unterstützung von mehr als 400.000 Menschen zu erleben. Wir haben ein Update dabei und vor uns liegt ein Sprint-Wochenende, entsprechend wichtig wird jede Runde sein, die wir drehen.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0