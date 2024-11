Oscar Piastri (McLaren/2.): Norris den Sieg geschenkt

​Der Australier Oscar Piastri hielt sich im Sprint von Brasilien scheinbar mühelos in Führung, zum Schluss liess er wie angekündigt seinen McLaren-Stallgefährten Lando Norris vorbei und schenkte ihm den Sieg.

Diese Szene nach dem Fallen der Zielflagge beim Brasilien-Sprint sagte alles: Sieger Lando Norris liess Piastri den Vortritt während der Auslaufrunde. Es gab von Norris auch kein fröhliches Siegerwinken. Denn der Sieg und die acht Punkte waren ein Geschenk seines australischen McLaren-Teamgefährten. Norris selber sagte später, dass er diesen Sieg eigentlich nicht verdient habe.

Der 23-jährige Piastri führte von der Pole-Position aus überlegen und fuhr genau so schnell wie er musste, aber nicht so schnell wie er konnte. Es entstanden rege Funkgespräche, denn Norris dahinter wurde nervös.

Würde Oscar den Engländer wirklich, wie abgesprochen, vorbeilassen, um die Punktebeute von Lando zu optimieren?

Ja, Piastri machte das, ganz Mannschaftsspieler. Für McLaren spielte es ohnehin keine Rolle, Doppelsieg ist Doppelsieg, und Oscar gab den einen Punkt preis, wie der es versprochen hatte.

Der Sieger der 2024er Rennen auf dem Hungaroring und von Baku sagte danach: «Es war nicht so einfach wie es wohl von aussen wirkte. Die Bahn ist sehr wellig, und wenn du nur um eine halbe Reifenbreite neben der Ideallinie bist, dann steckst du sofort richtig in Schwierigkeiten.»



«Das ist ein prima Mannschaftsergebnis, und wir haben viel für den Grand Prix vom Sonntag gelernt.»



«Ich hatte guten Speed, mein Tempo war okay. Aber ich würde Ferrari nicht abschreiben, und auch Verstappen war ziemlich flott unterwegs. Da gibt es noch ein paar Details zu verbessern für die GP-Qualifikation heute und dann für den Grand Prix. Aber alles in allem sind wir anständig aufgestellt.»



«Wir wollen jedes Rennen gewinnen, das wir können. Es stehen zwei Titel auf dem Spiel. Und in ein Titelrennen kann ich nicht mehr eingreifen, also verhalte ich mich entsprechend.»





Sprint, São Paulo

01. Lando Norris (GB), McLaren, 29:46,045 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,497

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,656

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,224

06. George Russell (GB), Mercedes, +12,475

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +18,161

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,717

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +20,773

10. Alex Albon (T), Williams, +24,606

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +29,764

12. Franco Colapinto (RA), Williams, +33,233

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +34,128

14. Oliver Bearman (GB), Haas, +35,507

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +41,374

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +43,231

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +54,139

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,537

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +57,983

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motor





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 368 Punkte

02. Norris 323

03. Leclerc 296

04. Piastri 258

05. Sainz 244

06. Hamilton 189

07. Russell 180

08. Pérez 151

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 31

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Magnussen 14

14. Albon 12

15. Daniel Ricciardo (AUS) 12

16. Gasly 11

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 581 Punkte

02. Ferrari 546

03. Red Bull Racing 519

04. Mercedes 369

05. Aston Martin 86

06. Haas 46

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 16

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren