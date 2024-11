Andrea Stella, McLaren: Macht Norris zu viele Fehler?

​McLaren-Teamchef Andrea Stella spricht nach dem spektakulären Grand Prix von São Paulo über die schwindenden Chancen von Lando Norris und bezieht Stellung zur Frage: Macht Norris einfach zu viele Fehler?

Ein lachendes und ein weinendes Auge bei McLaren nach dem atemberaubenden Grossen Preis von São Paulo im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos: McLaren hat die Führung im Konstrukteurs-Pokal weiter ausgebaut, aber die WM-Chancen von Lando Norris (Platz 6) sind gegen Brasilien-Sieger Max Verstappen erheblich gesunken.

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Der Gewinn des Konstrukteurs-Pokal hat für uns Priorität. Ich glaube nicht, dass Lando hier besonders unter Druck stand. Was die Ereignisse bei diesem Rennen angeht, so war das keine Riesenüberraschung hier in Interlagos, bei diesen Wetterbedingungen. Vieles ist nicht für uns gelaufen.»

«Wir verloren Positionen am Start, wir haben weitere Ränge unter der roten Flagge verloren, und dann hat Lando ein paar Plätze eingebüsst. Trotzdem ist es wichtig, dass wir das Rennen zu Ende gefahren sind. Wir haben wichtige Punkte für die Meisterschaft eingefahren, und jetzt konzentrieren wir uns auf die letzten drei Rennen.»

Verstappen makellos von Startplatz 17 zum Sieg, Norris mit einigen Patzern. Macht Lando einfach zu viele Fehler, um ein Weltmeister zu werden? Andrea Stella: «Das ist keine faire Aussage über Lando. Wir sind stolz auf unsere Leistungen, Lando darf das ebenfalls sein. Ein Rennen so wie in Brasilien kann passieren. Wir werden unsere Lektion daraus ziehen.»



«Von aussen betrachtet ist es leicht zu sagen, hier hat Norris die Räder blockiert und ist ausgerutscht. Aber wir achten hier nicht auf den Fahrer, sondern stellen uns eher die Frage, wieso sich unser Auto so verhalten hat.»



«Eine mathematische WM-Chance bleibt. Also versuchen wir, die kommenden Rennen zu gewinnen. In Las Vegas sehe ich Ferrari vorne, aber Katar und Abu Dhabi sollte unserem Auto liegen.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0