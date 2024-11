Live-Ticker Katar: Sprint-Sieg von McLaren?

© Motorsport Images Beste Startposition: Lando Norris startet von Platz 1 ins Sprintrennen von Katar

Die Formel-1-Piloten bestreiten in Katar zum letzten Mal in diesem Jahr ein Sprintrennen. Die beste Ausgangslage sicherte sich Lando Norris. Ob er diese in einen Sieg ummünzt, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.