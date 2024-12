Live-Ticker Katar-GP: Verstappen mit Wut im Bauch

​Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben nach der GP-Quali von Katar Max Verstappen die Pole weggenommen. Kann er im Grand Prix zurückschlagen? Hier im Live-Ticker erfahren Sie es.

Bittere Pille für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nach seiner 41. Formel-1-Pole, der ersten seit Ende Juli auf dem Red Bull Ring und seiner zweiten in Katar nach 2023: Die Regelhüter befanden, dass der Niederländer den Mercedes-Piloten George Russell aufgehalten hatte, damit strafversetzt um einen Rang und nur zweiter Startplatz für Max hinter besagtem Russell.

Basierend auf Trainings und Sprint wurde klar: Mercedes und McLaren sind im Renntrimm am schnellsten, aber Red Bull Racing war vor der Quali ein Durchbruch in Sachen Abstimmung gelungen (daher die Pole von Max), alles ist angerichtet für einen spannenden Grand Prix. Hier in Live-Ticker verpassen Sie keinen der wichtigsten Momente.