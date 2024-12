Lewis Hamilton: Erwartungen für Mercedes-Abschied

Lewis Hamilton fährt am Sonntag in Abu Dhabi sein letztes Rennen für Mercedes

In Katar führten Pech und Pannen zu einem frustrierenden zwölften Platz für Lewis Hamilton. Am Wochenende fährt er nach zwölf Jahren beim Mercedes-Werkteam sein letztes Rennen für die Stuttgarter.

Siebenfach-Champion Lewis Hamilton wurde im Rennen in Katar nur Zwölfter. In Runde 35 gehörte er zu den Fahrern, die Probleme mit den Reifen hatten, hatte plötzlich einen Plattfuß.

Insgesamt war es ein Rennen voll Pech und Pannen für Hamilton: Er legte einen Fehlstart hin, kassierte dafür eine Strafe und fuhr später dann auch noch zu schnell in der Boxengasse. Ein komplett gebrauchter Abend für den Briten. Hamilton: «Ich will das Rennen am liebsten gar nicht noch mal durchleben.»

Er erklärte: «Alles in allem war es ein ziemlich schlechtes Rennen für mich, aber so etwas passiert. Es begann schlecht mit meinem Fehlstart, der selbstverschuldet war und zu einer Strafe führte, die ich während meines Stopps absitzen musste. Dann kam der Reifenschaden, der einfach Pech war, gefolgt von der Geschwindigkeitsüberschreitung in der Boxengasse, die ebenfalls meine Schuld war.»

Auf die Trümmerteile auf der Strecke war sein Reifenschaden aber wohl nicht zurückzuführen. Ein Erklärungsversuch: «Das Auto hat heute stark untersteuert, weil unser Set-up nicht genug Frontflügel hatte. Ich glaube, das führte zu dem Schaden. Ich habe keine Trümmerteile gesehen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es schien von Anfang an bergab zu gehen.»

Am Wochenende in Abu Dhabi steht dann die große Derniere an: Hamiltons letztes Rennen für Mercedes vor seinem Wechsel zu Ferrari im kommenden Jahr.

Hamiltons Ansatz: «Mit Dankbarkeit aufzuwachen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit.» Eine Gelegenheit für einen Abschied mit einer besseren Platzierung als noch in Katar. In Las Vegas wurde er zwar Zweiter, in Brasilien nur Zehnter. Die Ergebnisse waren zuletzt durchwachsen – obwohl der Mercedes eigentlich gut lief.

Der Mercedes-Pilot: «Ich glaube nicht, dass wir es mit einem Höhepunkt beenden werden.»

Hamilton sagt aber: «Diese letzten Rennen haben keinen Einfluss auf all die großartigen Dinge, die wir als Team zusammen erreicht haben. Der Rennsport ist eine Achterbahn der Gefühle. Ich habe in meinem Leben großartige Rennen erlebt, aber auch schlechte. Am Ende zählt nicht, dass man hinfällt, sondern wie man wieder aufsteht, und das werden wir nächste Woche wieder versuchen.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 4