Oscar Piastri (McLaren/3.): «Verpasste Chancen»

​Platz 3 für Oscar Piastri beim Nacht-GP von Katar, der 22-jährige Australier steht zum zehnten Mal auf einem Siegerpodest, als Dritter hinter Verstappen und Leclerc. «Wir haben hier eine Chance verpasst.»

McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat auf dem Losail International Circuit seinen zehnten Podestplatz in der Königsklasse sichergestellt (gleich viele Tony Brooks, Romain Grosjean und Maurice Trintignant) – Rang 3 beim Grossen Preis von Katar, hinter Weltmeister Verstappen und Ferrari-Ass Leclerc.

Piastri ist enttäuscht, denn ihm ist klar – da wäre mehr drin gewesen. Er sagt über sein Rennen: «Das war ein ganz schwieriges Rennen. Ich habe bald gemerkt, dass die besten Autos ungefähr den gleichen Speed haben. Es war auf diese Weise sehr schwierig, Boden gutzumachen.»

«Ich hatte ein tolles Duell mit Charles Leclerc, und klar freue ich mich dass am Ende eine Podestplatzierung heraussprang, aber natürlich hätten wir aus bekannten Gründen aus diesem Rennen mehr herausholen müssen, wir haben hier Chancen verpasst.»

«So aber ist die Entscheidung zwischen uns und Ferrari hinausgezögert bis Abu Dhabi, das passt zu diesem turbulenten Jahr. Ich hoffe, wir werden auch beim Finale ein schnelles Auto haben und dann endlich den Titel in trockene Tücher bringen.»



«Vor einem Jahr waren wir hier fix und fertig, es war so unfassbar schwül-heiss. Das Rennen Anfang Dezember zu fahren, das hat alles ein wenig leichter gemacht, auch wenn diese Strecke zu den körperlich anspruchsvollsten gehört, wegen der ganzen schnellen Kurven, das geht ganz schön auf den Nacken.»



«Der Asphalt bietet auch viel mehr Grip als vor einem Jahr, die Autos sind schneller geworden und wir fahren mit weicheren Reifen als 2023. Das alles trägt dazu bei, dass ein Rennen hier ziemlich an die Substanz geht. Alles in allem aber ist das für mich jene Rennstrecke, die mir am meisten Spass macht. Und wenn du am Ende dann auf dem Podest stehst, umso besser.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0