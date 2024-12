Max Verstappen über Russell: «Respekt verloren»

Max Verstappen machte kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung über das Verhalten von George Russell in Katar

Formel-1-Champion Max Verstappen stellte im Katar-GP seine Klasse unter Beweis. Hinterher sprach der Red Bull Racing-Star auch über die Startplatz-Strafe, die er kassiert hatte – und nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

Max Verstappen ist bekannt dafür, kein Geheimnis aus seinen Gefühlen und Ansichten zu machen, und entsprechend klar fiel sein Kommentar zur Startplatz-Strafe in Katar aus, die ihm die Pole kostete. Diese hatte der vierfache Weltmeister kassiert, weil er bei der Vorbereitungsrunde zu seinem letzten Qualifying-Versuch im Schleichgang unterwegs gewesen war.

Dies tat er, weil die vor ihm fahrenden Gegner Lando Norris und Fernando Alonso auch langsam unterwegs waren, um ihre Runden vorzubereiten. Und auch George Russell, der hinter ihm fuhr, war nicht auf einer schnellen Runde unterwegs. Dennoch gab der Mercedes-Pilot richtig Gas und musste in der Folge ausweichen.

Die Szene weckte die Neugier der Regelhüter Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Dereck Warwick und Amro Al-Hamad, die beide Fahrer nach der Zeitenjagd zu sich zitierten. Und was in diesem Raum besprochen wurde, weckte die Wut des alten und neuen Champions, der sich tags darauf revanchierte und Russell – der die Pole durch die Rückversetzung von Verstappen auf Startplatz 2 geerbt hatte – gleich überholte.

Verstappen, der das Rennen gewann, wurde nach dem GP auf die Strafe angesprochen und fand klare Worte. In der FIA-Pressekonferenz sagte der Red Bull Racing-Star: «Ganz ehrlich, ich konnte nicht glauben, dass ich diese Strafe kassiert habe. Aber andererseits überrascht mich auch nichts mehr. Ich war nicht glücklich damit, aber an einem gewissen Punkt musst du dann auch nach vorne blicken.»

«Allerdings war es wirklich kein Vergnügen, das hinzunehmen, denn ich glaube, das war das erste Mal, dass jemand auf der langsamen Runde bestraft wurde. Ich wollte einfach nur nett sein, vielleicht hätte ich das nicht sein sollen. Aber die Sache ist die, nun, da in dieser Saison für mich alles entschieden ist, wollte ich niemandem die Vorbereitung seiner schnellen Runde zerstören, und deshalb kassierte ich dann die Strafe», fügte der Katar-Sieger an.

Und Verstappen betonte: «Genau das habe ich zu erklären versucht, als ich bei den Regelhütern war. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich gegen eine Wand rede. Da war aus welchem Grund auch immer nichts zu machen. Ich denke, ich habe wirklich gute Argumente vorgebracht.»

«Ich war überrascht, was da vor sich ging, ehrlich gesagt war es auch sehr enttäuschend. Denn wir sind alle hier, und respektieren uns sehr. Ich war schon oft in diesem Raum, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der so klar versucht hat, jemanden zu verarschen. Ich habe jeden Respekt verloren», erklärte er mit Blick auf Russell.

Bei den Kollegen von «Viaplay» fiel das Urteil über Russell noch deutlicher aus. Verstappen schimpfte: « Ich fand es lächerlich, wie er versucht hat, mir die Strafe aufzudrücken. Und das hat mich wirklich sauer gemacht. Vor den Kameras ist er immer nett, aber wenn man ihn persönlich in diesem Raum erlebt, ist er ganz anders. Und das kann ich nicht ausstehen. Es ist besser für ihn, wenn er sich schleicht. Ich will nichts mit ihm zu tun haben.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0