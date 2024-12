Charles Leclerc (Ferrari): «Das war mir völlig egal»

​Charles Leclerc ist beim Grossen Preis von Katar auf dem Losail International Circuit Zweiter geworden, sechs Sekunden hinter Sieger Verstappen. Damit zögert Ferrari die WM-Entscheidung hinaus.

42. Podestplatz für den 26-jährigen Charles Leclerc im spektakulären Katar-GP (gleich viele wie Mark Webber und Damon Hill), der Monegasse profitiert vom Pech und von Fouls der Gegner, denn an sich hatte Ferrari nicht ganz den Speed von Leader Verstappen und von McLaren.

Der neunfache GP-Sieger blickt auf seinen Katar-GP so zurück: «Nach dem bisherigen Verlauf hier in Katar hätte ich nie geglaubt, dass ich am Ende Rang 2 erobern kann.»

«Wenn mir einer vor dem Rennen gesagt hätte, dass ich heute Zweiter werden würde – ich hätte es ihm nicht geglaubt. Aber zwischendurch gibt es halt auch verrückte Rennen, und dieses Mal konnten wir davon profitieren.»

«Vor allem hätte ich nie an P2 geglaubt, weil diese Bahn viel eher auf die Qualitäten des McLaren zugeschnitten ist als auf jene von Ferrari. Wir gingen daher ins Wochenende im Wissen, dass es hier für uns ganz schwierig werden würde. Aber nun haben wir es sogar geschafft, den Rückstand auf McLaren etwas zu verringern. Ich könnte nicht glücklicher sein.»



«Wir wissen noch nicht, wie es zum Reifenschaden am Wagen von Carlos kommen konnte. Ob er da über Trümmer gefahren ist oder ob es wie 2023 ein Problem mit den Randsteinen gegeben hat.»



«Mir für meinen Teil war es völlig egal, da vorsichtig zu sein, denn du verlierst einfach zu viel Zeit, wenn du den Randsteinen fernbleibst. Aber auf der Geraden, mit all den Trümmerteilen, da habe ich versucht, so weit als möglich links zu bleiben, um ja keines dieser Teile mit den Reifen aufzulesen. Ich hatte wohl Glück, aber für Carlos ist es jammerschade, denn wir hätten sogar noch mehr Punkte einfahren können.»



Welche Chancen rechnet sich Leclerc für das WM-Finale von Abu Dhabi aus? «Das ist ganz schwierig zu sagen, denn die Abstände sind überaus gering zwischen den Spitzenfahrzeugen, da kommt es auf jedes Detail an. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann liegen wir um 21 Punkte zurück gegen McLaren. Das ist viel, aber es ist nicht unmöglich, das beim Finale wettzumachen. In dieser Saison ist alles möglich, und wir werden bis zum Fallen der Zielflagge auf dem Yas Marina Circuit nicht aufgeben.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall





WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0