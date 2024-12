F1-Gerücht: Esteban Ocon raus, Debüt für Doohan?

Die Alpine-Teamführung um Oliver Oakes und Flavio Briatore wollte es noch nicht offiziell bestätigen, aber im Fahrerlager von Katar machte die Nachricht vom verfrühten Alpine-Abgang von Esteban Ocon die Runde.

Endet das Alpine-Kapitel für Esteban Ocon früher als gedacht? Eigentlich sollte der Franzose beim Saisonfinale in Abu Dhabi seinen letzten GP-Einsatz für das Team aus Enstone bestreiten. Doch im Fahrerlager von Katar war nach dem Rennen die Rede davon, dass er soeben seinen letzten GP-Einsatz für die Mannschaft des französischen Autobauers Renault bestritten habe.

Dazu trug auch das Statement von Ocon selbst bei, das er nach seinem Aus in der ersten Runde abgab. Der 28-Jährige sagte: «Ich möchte dem Team für seine harte Arbeit an diesem Rennwochenende und in diesem Jahr danken. Die Ingenieure und Mechaniker haben zusammengehalten, als es nicht so gut lief, und das ist das Wichtigste. Es ist wichtig, nach vorne zu blicken und zu schauen, wie wir uns auf die Zukunft vorbereiten sollen.»

Die Alpine-Teamführung um Sonderberater Flavio Briatore und Teamchef Oliver Oakes wollte die Neuigkeit noch nicht bestätigen, wonach Ocon schon in Abu Dhabi durch seinen Nachfolger Jack Doohan ersetzt werden soll.

Der verfrühte Abgang soll auf Wunsch von Ocon selbst passieren, denn dies habe Briatore zur Bedingung gestellt, um ihn für den Nachsaison-Test mit seinem künftigen Arbeitgeber Haas freizugeben.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:05,323 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +6,031 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,819

04. George Russell (GB), Mercedes, +14,104

05. Pierre Gasly (F), Alpine, +16,782

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,476

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +19,867

08. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +25,360

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +32,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, +35,762

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +50,243

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +56,122

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:01,100 min

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:02,656

15. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Dreher

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Antriebsschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

WM-Stand (nach 23 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Norris 349

03. Leclerc 341

04. Piastri 291

05. Sainz 272

06. Russell 235

07. Hamilton 211

08. Pérez 152

09. Alonso 68

10. Hülkenberg 37

11. Gasly 36

12. Tsunoda 30

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 16

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Zhou 4

21. Lawson 4

22. Bottas 0

23. Logan Sargeant (USA) 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 640 Punkte

02. Ferrari 619

03. Red Bull Racing 581

04. Mercedes 446

05. Aston Martin 92

06. Alpine 59

07. Haas 54

08. Racing Bulls 46

09. Williams 17

10. Sauber 0