Lewis Hamilton wieder vorn? Das sagt Valtteri Bottas

Fünf Jahre lang war Valtteri Bottas bei Mercedes der Teamkollege von Lewis Hamilton. Der Finne kennt den siebenfachen Weltmeister gut. Und unlängst verriet er, was er seinem früheren Stallgefährten bei Ferrari zutraut.

Dass Lewis Hamilton das Mercedes-Werksteam nach zwölf Jahren in Richtung Ferrari verlassen hat, ist das grosse Thema vor der diesjährigen Saison. Jeder Auftritt des siebenfachen Champions in Rot sorgt für viele Schlagzeilen, und fast jeder Fahrerlager-Dauergast hat sich bereits zum Team-Wechsel des früheren Dauersiegers geäussert.

Auch Valtteri Bottas wurde auf Hamiltons Chancen beim ältesten GP-Rennstall der Welt angesprochen. Schliesslich war der Finne, der nach drei Jahren als Sauber-Pilot als Reservist zum Werksteam der Sternmarke zurückgekehrt ist, fünf Jahre lang an der Seite des Rekord-GP-Siegers unterwegs. Entsprechend gut kennt er Hamilton.

Und er wünscht seinem früheren Teamkollegen auch nur das Beste bei den Roten, beteuert Bottas im Gespräch mit «Sky Sports F1». Auf die Frage, ob er es schön fände, den Briten wieder an der Spitze des Feldes zu sehen, antwortet er: «Natürlich. Er ist in diesem Jahr auch top-motiviert. Er erlebt nun etwas neues und erfrischendes, das kann einen guten Anreiz schaffen.»

Einen dominanten Auftritt erwartet der 35-Jährige aber offenbar nicht, denn er geht davon aus, dass die Saison 2025 viel Spannung bieten wird: «Das wird für die Zuschauer gut werden, das kann ich jetzt schon sagen. Die Abstände an der Spitze sind ziemlich klein, und zwischen vier, fünf Teams wird es wirklich schwer vorhersehbar sein, wer gut sein wird.»

Das sei sowohl für den Sport als auch für die Fans erfreulich. «Die ersten Rennen werden eine Richtung vorgeben, aber wir haben bereits im vergangenen Jahr gesehen, dass sich bei einer derart hohen Leistungsdichte schnell alles ändern kann. Natürlich hoffe ich, dass Mercedes im Kampf um den WM-Titel mitmischen kann, denn das ist das Ziel von allen hier», ergänzt Bottas.

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat