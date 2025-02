Historischer Deal: Formel-1-Team mit neuem Namen

Das Williams-Team hat zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Titelsponsor: Mit dem Software-Unternehmen Atlassian hat der Traditionsrennstall den grössten Deal in der 48-jährigen Geschichte des Teams abgeschossen.

Zuletzt trat der Formel-1-Rennstall Williams 2019 mit einem Titelsponsor an, doch die Zusammenarbeit mit «Rokit» endete vorzeitig und hatte einen erbitterten Rechtsstreit zur Folge. Seitdem trat Williams unter der Bezeichnung «Williams Racing» in der Königsklasse an. Doch mit dem Software-Unternehmen Atlassian konnte ein neuer Titelsponsor gefunden werden.

Der Team-Name wurde entsprechend auf «Atlassian Williams Racing» geändert, und die Kooperation geht über ein normales Sponsoring hinaus. Das mehrjährige Abkommen umfasst eine Partnerschaft, im Rahmen derer auch auf technologischer Ebene zusammengearbeitet wird.

Die Übereinkunft ist ein Meilenstein für den Traditionsrennstall, in der entsprechenden Mitteilung heisst es: «Das mehrjährige Engagement ist der größte Partnerschaftsvertrag in der 48-jährigen Geschichte von Williams.»

Das neue Logo, das den Team-Namen mit dem neuen Geldgeber und Partner verbindet, wird unter anderem auch prominent auf dem neuen GP-Renner von Alex Albon und Carlos Sainz zu sehen sein, der am 14. Februar enthüllt wird.

Die Fans aus der ganzen Welt können die Präsentation einer Spezial-Lackierung, mit der die Partnerschaft gefeiert wird, ab 10.30 Uhr MEZ live auf der Website des Teams und in der Williams-App mitverfolgen. Die offizielle Lackierung wird dann am 18. Februar im Rahmen der F1-Launch-Show in der O2-Arena in London erstmals öffentlich gezeigt.

«Dass wir eine derart grosse und bedeutende Titelpartnerschaft vereinbart haben, ist ein wichtiger Moment in der Geschichte unseres Teams und auch ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zurück an die Spitze. Wir haben einen Partner gefunden, der uns mit seiner Technologie und seinen Produkten dabei helfen wird, unser volles Potenzial auszuschöpfen», ist sich Teamchef James Vowles sicher.

