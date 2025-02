Kimi Antonelli: Das sagt er über seinen Teamkollegen

Als Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes muss Kimi Antonelli hohen Erwartungen gerecht werden. An der Seite von George Russell wird sich der Formel-1-Rookie beweisen müssen. Das hält er von seinem neuen Teamkollege

In diesem Jahr tritt Kimi Antonelli als Jüngster im Feld der Formel-1-Stars gegen mehrfache Champions und routinierte GP-Piloten an. Der Erste, den er schlagen muss, ist natürlich sein Teamkollege George Russell, der mit den gleichen Waffen kämpfen wird. Und der Neuling in der Startaufstellung will die Chance nutzen, und von seinem Stallgefährten lernen.

Im Gespräch, das er für die offizielle Team-Website führte, beteuerte der 18-Jährige: «Ich werde natürlich versuchen, das Beste aus meiner Situation zu machen. Und ich vertraue dem Team voll und ganz.» Kimi weiss: «Diese Chance bietet sich nicht jeden Tag, ich fühle mich sehr privilegiert.»

Über den dreifachen GP-Sieger an seiner Seite sagt Antonelli: «Ich bin unglaublich froh, mit George in einem Team zu sein. Er hat bereits gezeigt, wozu er in der Lage ist und ich kann so viel von ihm lernen.»

Dies treffe auch auf Valtteri Bottas zu, der als Reservist zum Werksteam der Sternmarke zurückgekehrt ist, erklärt Kimi. «Valtteri hat so viel Erfahrung», sagt er über den Finnen, der in den fünf Jahren, die er als Mercedes-Werksfahrer verbracht hat, zehn GP-Siege erobern konnte. «Ich will von beiden lernen, denn sie können mir beide helfen, mich weiter zu verbessern.»

Unterstützt wird Antonelli letztlich auch von Teamchef Toto Wolff. «Ich kenne Toto seit 2018 und wir kommen wirklich gut miteinander aus. Er versucht immer, mir etwas beizubringen und mich in die richtige Richtung zu führen», sagt der Aufsteiger über den Wiener.

Formel-1-Präsentationen 2025

14. Februar: Williams in Silverstone

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat