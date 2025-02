Max Verstappen, Red Bull Racing: «So denke ich nicht»

Verstappen strebt 2025 seinen fünften WM-Titel in Folge an

In diesen Farben tritt Max 2025 an

​Der Niederländer Max Verstappen versucht, in der GP-Saison 2025 seinen fünften WM-Titel in Folge zu erobern. Der 27-Jährige weiss: «Konstanz ist der Schlüssel, um ein Wörtchen mitzureden bei der Titelvergabe.»

In Sachen Formel-1-Weltmeister 2025 schubsen alle Lando Norris und McLaren in die Favoritenrolle, nur Lando selber warnt: «Es wäre ein gravierender Fehler, Max Verstappen ausser Acht zu lassen. Das wäre dumm, und das werde ich ganz sicher nicht tun.»

Der 63-fache GP-Sieger Max Verstappen nimmt die Mission «fünfter WM-Titel in Folge» wie üblich ganz erdverbunden in Angriff: Zunächst will er mal herausfinden, wie er mit dem 2025er Rennwagen von Red Bull Racing klarkommt. «Das ist für mich wichtiger als die Frage, wer nun für die neue Saison Favorit ist.»

RBR-Teamchef Christian Horner weiss: «Wir müssen unseren Piloten einen Wagen zur Verfügung stellen mit einem breiteren Arbeitsfenster. Wir hatten 2024 bisweilen ein sehr schnelles Auto, aber wir konnten nur in einem sehr schmalen Nutzbereich das Beste aus dem Fahrzeug holen. Das muss sich ändern.»



Verstappen vertraut auf seine Vorgehensweise aus den vergangenen Jahren: Aus jedem GP-Wochenende das Optimums herausholen, im Idealfall ist das ein Sieg, aber es wird wohl auch 2025 Grands Prix geben, in dem das vielleicht ein fünfter Platz ist.



Max meint: «Ich versuche immer, konstant Spitzenergebnisse einzufahren und so wenige Fehler als möglich zu machen. Konstanz ist der Schlüssel, um im Herbst dann ein Wörtchen mitreden zu können bei der Titelvergabe.» Letztlich war es genau diese Konstanz, die es Max nach einem bärenstarken Saisonstart erlaubt hat, seinen Vorsprung erfolgreich zu verteidigen.



Max etwas mehr als eine Woche vor den ersten Testfahrten: «Jedes Jahr versuchst du, den Rennwagen zu verbessern, und wir glauben auch, dass uns das gelungen ist.»



«Aber zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich zu sagen, wo uns das hinführen wird. Ich bin mit dem neuen Auto ja noch keinen Meter gefahren. Und wir alle wissen nicht, was die Gegner so alles auf Lager haben, also ist es für mich reine Zeitverschwendung, so denke ich nicht.»



Fünf WM-Titel in Folge, das ist bislang nur dem grossen Michael Schumacher gelungen, mit seiner Serie von 2000 bis 2004 in Diensten von Ferrari. Vier Mal Weltmeister hintereinander sind geworden: Juan Manuel Fangio (1954 bis 1957), Sebastian Vettel (2010 bis 2013), Lewis Hamilton (2017 bis 2020) sowie Max Verstappen (2021 bis 2024).





Formel-1-Präsentationen 2025

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat