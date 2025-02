Nico Hülkenberg: Sauber wieder auf dem richtigen Weg

​Sauber, seit Anfang 2025 in Besitz von Audi, setzt 2025 auf eine Mischung aus Erfahrung und Jugend: auf Nico Hülkenberg (27) und Gabriel Bortoleto (20). Hülki ist für die neue Saison zuversichtlich.

Als Valtteri Bottas und Guanyu Zhou 2024 mit Sauber hinterherfuhren, während Nico Hülkenberg mit Haas einen Achtungserfolg nach dem anderen einfuhr, da würde Hülki gefragt: Hand aufs Herz, bereust du es nicht, dass du schon im Frühling 2024 bei Sauber/Audi unterzeichnet hast?

Hülkenberg ganz gelassen: «Die Leute vergessen schnell in der Formel 1. Haas war 2023 auch Letzter, dann ist uns 2024 eine schöne Steigerung gelungen. Ich sehe keinen Grund, wieso das Sauber nicht auch gelingen sollte.»

Im Rahmen einer Medienkonferenz vor der grossen Formel-1-Show von London ergänzt der 227-fache GP-Teilnehmer Hülkenberg: «Die Schwierigkeiten von Sauber ballten sich vor allem auf den ersten Saisonteil, schon während des Jahres hat das Team Fortschritte erzielt.»

«Als ich den Wagen zum ersten Mal gefahren habe, beim Nachsaisontest von Abu Dhabi, war ich angenehm überrascht. Der Abstand zur Spitze war nicht mehr so gross, der neue Fahrzeugboden, den die Schweizer zum Las Vegas-GP gebracht hatte, hat bewiesen, dass Auber wieder auf dem richtigen Weg ist.»



«Natürlich wird 2025 ein Jahr des Aufbaus, wir wollen konkurrenzfähiger sein und so viele Punkte einfahren, wie es nur geht.»



Für Brasilianer Gabriel Bortoleto (Formel-3-Champion 2023, Formel-2-Champion 2024) ist die Saison 2025 «ein Lehrjahr», wie der 20-Jährige aus der GP-Metropole São Paulo betont. «Es ist mir natürlich klar, dass ich dieses Mal kein Wörtchen um vordere Ränge mitreden kann, aber wir werden einen Schritt nach dem anderen machen.»





Formel-1-Präsentationen 2025

18. Februar: Alle Teams in London

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat