Live-Show London: So sehen die Rennwagen 2025 aus!

​Mit dem unten stehenden Live-Link können die GP-Fans die grosse Formel-1-Show in der Londoner O2-Arena verfolgen: Die zehn Rennställe zeigen, in welchen Farben sie in der Saison 2025 an den Start gehen.

Endlich hat das Warten ein Ende: In London läuft an diesem 18. Februar ab 21.00 (mitteleuropäischer Winterzeit, 20.00 in London) vor 15.000 Fans eine spektakuläre Show.

Nach der Vorspeise in Form des zweistündigen roten Teppichs, bei welchem die Fans schon viele Fahrer, Teamchefs und VIP zu sehen erhielten, wird nun der Hauptgang serviert – die zehn Grand-Prix-Rennställe stellen sich vor, ein Team nach dem anderen, angefangen beim WM-Zehnten 2024 Sauber, von dort über Williams, die Racing Bulls, Haas, Alpine, Aston Martin, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari, schliesslich zum Sieger im Konstrukteurs-Pokal, McLaren.

Mit diesem Link hier können Sie die Show live verfolgen.

Wie es sich für den berühmtesten Rennstall gebührt, hat Ferrari für die weltweit grösste Fangemeinde eines Teams noch einen echten Leckerbissen bereit: Die ersten Fotos des SF-25 (in Form von Computer-Grafiken) soll es bereits am 18. Februar geben.



In den darauffolgenden Tagen geht es dann Schlag auf Schlag: Am 19. Februar präsentiert Ferrari in Maranello das 2025er Auto des Typs SF-25 von Lewis Hamilton und Charles Leclerc und geht damit gleich auf die Testbahn von Fiorano; am 23. enthüllt Aston Martin online den Wagen von Fernando Alonso und Lance Stroll.



Kurz vor Beginn der Wintertestfahrten auf dem Bahrain International Circuit (26.–28. Februar) weilen Mercedes und Red Bull Racing bereits in Bahrain und werden von dort aus zeigen, wie die Fahrzeuge von George Russell/Kimi Antonelli, bzw. Max Verstappen und Liam Lawson aussehen.





Formel-1-Präsentationen 2025

19. Februar: Ferrari in Maranello

23. Februar: Aston Martin (online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat