Charles Leclerc (Ferrari): «Es gibt nur ein Ziel»

Charles Leclerc will möglichst viel von seinem neuen Teamkollegen Lewis Hamilton lernen

Der Monegasse geht mit einem klaren Ziel in seine achte GP-Saison

Im vergangenen Formel-1-Jahr schrammte Ferrari nur knapp am Konstrukteurstitel vorbei. Entsprechend ehrgeizig ist das Ziel, das sich Charles Leclerc für die diesjährige Saison gesteckt hat.

14 Punkte trennten Ferrari im vergangenen Jahr letztlich vom Konstrukteurstitel, der zum ersten Mal nach 1998 an das McLaren-Team ging. Charles Leclerc und sein bisheriger Teamkollege Carlos Sainz kreuzten die Ziellinie auf den Rängen 2 und 3, wobei der Spanier die Nase vorn hatte. Doch das rote Duo kam hinter Lando Norris ins Ziel, der nach der Niederlage im Kampf um den Fahrer-Titel gegen Red Bull Racing-Star Max Verstappen den Ausschlag für den Triumph in der Team-Wertung gab.

In diesem Jahr soll es nun endlich klappen mit dem Titelgewinn, betont Leclerc, der sich gleichzeitig seinen Kindheitstraum vom Fahrer-WM-Titel erfüllen wird. Der Monegasse, der mit dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton einen neuen Teamkollegen an seiner Seite bekommen hat, betont: «Nachdem wir den Konstrukteurstitel im vergangenen Jahr nur knapp verpasst haben, kann es nur ein Ziel für mich geben, und das lautet natürlich, die WM mit Ferrari zu gewinnen.»

«Das wäre unglaublich», schwärmt der 27-Jährige, und ergänzt: «Selbstverständlich will ich auch den Fahrer-Titel holen, denn davon träume ich schon seit meiner Kindheit. Deshalb ist es einfach, ich will beide Titel holen.»

Über den neuen Ferrari SF-25, der am heutigen Mittwoch seine Streckenpremiere feiert, sagt Leclerc: «In diesem Sport versuchen wir immer herauszufinden, was wir noch besser machen können. Und bei diesem Auto war es nicht anders, wir haben nichts unversucht gelassen, um einen Schritt nach vorne zu machen. Und ich bin mir sicher, dass uns ein Fortschritt gelungen ist. Natürlich müssen wir erst schauen, ob es das beste Auto im Feld ist, denn darum geht es in der Formel 1, es ist ein relativer Sport. Und wir wollen die Besten sein.»

Von seinem neuen Stallgefährten will der WM-Dritte des Vorjahres möglichst stark profitieren. Er sagt über den Rekord-GP-Sieger aus Grossbritannien: «Wir kommen sehr gut miteinander aus und haben in Maranello auch schon ein bisschen Zeit zusammen verbracht. Überrascht hat mich eigentlich nichts, denn wenn der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 ins Team kommt, dann erwartest du, dass er vieles herausragend meistert. Und ganz offensichtlich kann ich viel von ihm lernen. Ich konnte nun zum ersten Mal miterleben, wie er hinter den Kulissen arbeitet, und das ist sehr interessant für mich.»

Formel-1-Präsentationen 2025

23. Februar: Aston Martin (Online)

24. Februar: Mercedes in Bahrain

25. Februar: Red Bull Racing in Bahrain





Formel-1-Wintertests 2025

26.02. bis 28.02. in Bahrain





Formel-1-WM 2025

16.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

23.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

06.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

20.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

18.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

01.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

29.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

27.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

03.08. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

07.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

05.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

26.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

22.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

07.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* GP-Wochenende im Sprintformat