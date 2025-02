Fernando Alonso: «Das bereitet uns keine Sorgen»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso schloss den dreitägigen Test in Bahrain auf dem 16. Platz ab. Der zweifache Champion drehte nur 173 Runden. Das bereitet ihm aber keine Kopfzerbrechen, beteuert er.

Mit 304 gefahrenen Test-Runden landete Aston Martin ganz am Ende der Fleiss-Liste der zehn GP-Rennställe – die Grünen teilen sich den letzten Platz mit Red Bull Racing. Zugpferd Fernando Alonso drehte 173 davon und beteuerte hinterher: «Wir haben nicht viele Umläufe geschafft, aber wir sind nicht besorgt.»

«Die Hardware des Autos ist im Grunde die Gleiche wie 2024, nur die Aero-Teile haben sich stark verändert, um mehr Performance zu finden. Wir brauchen also nicht die gleiche Anzahl Renndistanzen, die dann für 2026 nötig und entscheidend sein wird, um die Zuverlässigkeit zu testen», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

Über seinen neuen Dienstwagen sagte er diplomatisch: «Wir müssen noch schauen, wie es wird. Es gibt sicherlich einige positive Aspekte, ohne da gross ins Detail gehen zu wollen. Wir haben also im Vergleich zum Vorgängermodell einen Fortschritt erzielt. Und natürlich gibt es auch negative Aspekte – wie wohl bei allen anderen Teams. Diese müssen wir ausmerzen, um in Melbourne und den darauffolgenden Rennen weitere Fortschritte zu machen.»

Die Frage, ob Aston Martin und er selbst in der Lage sein werden, um den Titel zu kämpfen, quittierte der Routinier mit einem müden Lächeln und einem leisen: «Das glaube ich nicht.» Und er verriet auch: «Wir wissen, dass das Mittelfeld hart umkämpft ist und dass wir perfekte Wochenenden brauchen, um Punkte zu holen. Das war wahrscheinlich keine Überraschung. Und natürlich werden wir versuchen, im Laufe der Saison besser zu werden.»

Bahrain-Wintertest, Freitag, 28. Februar

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 min (91 Runden)

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (81)

03. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (137)

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (84)

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (84)

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:30,345 (47)

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (87)

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (103)

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,811 (66)

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:30,888 (61)

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,943 (57)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,239 (61)

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,699 (34)

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,726 (69)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,761 (73)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,084 (82)

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:32,147 (35)

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (59)





Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)



MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar