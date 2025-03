Alonso verrät: Formel-1-Legenden kreieren Zeitkapsel

Fernando Alonso war der einzige aktuelle Formel-1-Stammpilot, der dabei war: Der Spanier war Zeuge einer besonderen Aktion einiger GP-Legenden, die für den 100. Geburtstag der Königsklasse eine Zeitkapsel erstellt haben.

In diesem Jahr feiert die Königsklasse ihren 75. Geburtstag, und dafür gab es für die Formel-1-Fans bereits vor den Vorsaison-Testfahrten von Bahrain ein besonderes Geschenk: In einer gemeinsamen Show in der O2-Arena von London präsentierten alle zehn GP-Rennställe ihre Lackierungen für die anstehende Saison.

Mit dabei waren auch die Fahrer und Teamchefs – und die grosse Bühne säumten auch viele prominente Gäste aus dem Motorsport-Universum. Am Abend vor der Launch-Veranstaltung, die gemischte Reaktionen hervorrief, trafen sich einige Formel-1-Legenden zum Abendessen.

Mit dabei war auch Fernando Alonso, der beim hochkarätigen Dinner etwa auf Bernie Ecclestone, Luca di Montezemolo, Mika Häkkinen, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti und Nigel Mansell traf. Die Legenden nutzten den Anlass, um eine Zeitkapsel zusammenzustellen, die erst zum 100. Jubiläum der Formel 1 geöffnet werden soll, wie Alonso verraten hat.

«Ich war der einzige aktive Pilot, der dabei war, ich glaube, Lewis Hamilton und Max Verstappen hatten zu viel zu tun. Für mich war es eine tolle Gelegenheit, altbekannte Gesichter zu sehen, wie etwa meinen ersten Teamchef Giancarlo Minardi, Bernie und Luca», erzählte der zweifache Weltmeister.

«Mario Andretti war auch da, und ihn verehre ich so sehr, und wir alle haben etwas auf ein Stück Papier geschrieben und in eine Box gelegt. Diese wird dann erst wieder in 25 Jahren zum 100. Jubiläum der Formel 1 geöffnet. Es ist sicher nett, wenn die nächste Generation dann entdeckt, welche Mitteilungen wir geschrieben haben», fügte Alonso an.

Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)

MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar