Laureus Award: Max Verstappen und McLaren nominiert

​Grosse Ehre für zwei Vertreter aus der Formel 1 beim Laureus Award, dem Oscar aus der Sportwelt: Max Verstappen ist als Weltsportler des Jahres 2024 nominiert, McLaren als Mannschaft des Jahres 2024.

Max Verstappen ist 2024 zum vierten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister geworden, und ebenfalls zum vierten Mal in Folge ist er unter den Nominierten für den Laureus Award, der grössen Auszeichnung im Sport (vergleichbar mit dem Oscar in der Filmbranche).

2022 erhielt Red Bull Racing-Star Verstappen seinen bislang einzigen Laureus, für seine Leistungen in der WM-Saison 2021 mit dem atemberaubenden Duell gegen Lewis Hamilton im Mercedes.

Verstappen wurde so zum vierten Formel-1-Rennfahrer nach Michael Schumacher (zwei Mal), Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, der zum Weltsportler des Jahres wurde.

Max sagte damals: «Ich fühle mich sehr geehrt über diese Auszeichnung, der WM-Titel war das Ergebnis sehr harter Arbeit und jahrelanger Vorbereitung. Ich bin unglaublich stolz.»



Die vier Mitnominierten von Verstappen in der Wahl zum Sportler des Jahres: Carlos Alcarez aus Spanien (Tennis), Mondo Duplantis aus Schweden (Leichtathletik), Léon Marchand aus Frankreich (Schwimmen) sowie Tadej Pogacar aus Slovenien (Rad).



In der Kategorie Mannschaft des Jahres darf sich der Formel-1-Rennstall McLaren aus England über eine Nominierung freuen. Das zweitälteste GP-Team (nach Ferrari) hat 2024 zum ersten Mal seit 1998 den Konstrukteurs-Pokal gewonnen.



Neben McLaren sind nominiert: Die Boston Celtics aus den USA (Basketball), das Frauen-Team des FC Barcelona (Fussball), das Herren-Team von Real Madrid (Fussball), die spanische Fussball-Nationalmannschaft sowie die US-amerikanische Nationalmannschaft im Basketball.



McLaren wäre der vierte Rennstall, der einen Laureus gewinnen kann (nach Renault, BrawnGP und Mercedes).



Die Gewinner der Laureus World Sports Awards werden in einem zweistufigen Abstimmungsverfahren ermittelt. Zunächst wird anhand der Stimmen des Nominierungskomitees, das sich aus führenden Redakteuren, Print- und Fernsehjournalisten der Sportwelt aus mehr als 150 Ländern zusammensetzt (darunter auch von SPEEDWEEK.com), eine Auswahlliste mit sechs Kandidaten in verschiedenen Kategorien erstellt.



Die Gewinner werden anschliessend von der Laureus World Sports Academy, einer hochkarätigen Jury aus 68 der besten Sportlerinnen und Sportler aller Zeiten, gewählt.



Die Laureus World Sports Awards werden 2025 zum insgesamt 25. Mal vergeben – dieses Mal am 21 April bei einer Gala in Madrid.







Laureus-Sieger aus der Formel 1

Sportler des Jahres

2002: Michael Schumacher

2004: Michael Schumacher

2014: Sebastian Vettel

2020: Lewis Hamilton

2022: Max Verstappen



Mannschaft des Jahres

2006: Renault F1 Team

2010: BrawnGP

2018: Mercedes AMG Petronas F1 Team



Durchbruch des Jahres

2008: Lewis Hamilton

2010: Jenson Button

2015: Daniel Ricciardo

2017: Nico Rosberg



Preis für das Lebenswerk

2016: Niki Lauda