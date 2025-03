WM-Chance für Lando Norris: Das sagt Mika Häkkinen

Formel-1-Legende Mika Häkkinen traut McLaren-Star Lando Norris den Titelgewinn in diesem Jahr zu. Der zweifache Champion ist sich sicher: Der WM-Zweite des Vorjahres hat die nötigen Erfahrungen gesammelt.

Die Formel-1-Saison steht vor der Tür und nach den dreitägigen Testfahrten in Bahrain sind sich die Beobachter einig: McLaren hat im Renntrimm auf dem Wüstenkurs die beste Figur gemacht. Entsprechend gross ist die Erwartung an den WM-Zweiten Lando Norris und auch der frühere GP-Pilot Mika Häkkinen traut dem Briten im Papaya-Renner viel zu.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur «PA» lautete seine Antwort auf die Frage, ob Norris die nötigen Erfahrungen gesammelt habe, um sich den WM-Titel zu schnappen zu werden, lautete die Antwort des Finnen: «Ja, absolut.» Der 20-fache GP-Sieger greift bei der Erklärung auf die eigene Erfahrung zurück.

«Ich habe in der Formel 1 viele erfolglose Jahre erlebt, und das lag teilweise auch an meiner Entwicklung zu einem guten Fahrer. Andererseits war auch mein Auto noch nicht gut genug», erinnert sich Häkkinen. «Du setzt alles daran, ein gute3r Fahrer zu werden und das bedeutet, dass du Risiken eingehen musst, und diese können zu Fehlern führen», fährt er fort.

Norris habe das alles durchgemacht, ist sich der Formel-1-Veteran sicher. «Er ging Risiken ein, war selbstkritisch und gab alles.» Und wenn man noch keinen WM-Titel eingefahren habe und diesen verfolgt, dann mache man viel Fehler, ergänzte er. «Ich glaube, Lando ist bereit, sein grosses Ziel zu erreichen, das lautet, Weltmeister zu werden.»

Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)

MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar