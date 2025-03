Alonso (Aston Martin): «Norris hat leicht reden»

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso hat bei den Wintertests mit dem neuen Rennwagen von Aston Martin nicht überzeugen können. Er widerspricht auch WM-Favorit Lando Norris.

Wir stehen vor einer GP-Saison 2025, die viel Spannung verheisst: Im letzten Jahr eines stabilen Reglements sollte die Leistungsdichte im Startfeld noch höher sein. Oder etwa doch nicht?

McLaren-Ass Lando Norris, WM-Zweiter von 2024 hinter Max Verstappen und für viele Fans und Fachleute WM-Favorit 2025, hat im Rahmen der Wintertestfahrten auf dem Bahrain International Circuit erklärt: «Ich kann mir vorstellen, dass in der kommenden Saison auch das eine oder andere Mittelfeld-Team mitmischt im Kampf um die Spitze.»

Angesichts eindrucksvoller Rundenzeiten von Williams und Alpine scheint diese Prognose nicht abwegig zu sein. Aber der 32-fache GP-Sieger Fernando Alonso ist anderer Meinung.

Der 43-jährige Spanier in Diensten von Aston Martin sagt: «Norris hat leicht reden, jetzt wo er im besten Auto des Feldes sitzt. Ich weiss noch – als McLaren fünfte oder sechste Kraft war, da hat er vorhergesagt, dass ein Team alle Rennen gewinnen werde.»



«Das sind alles nur schöne Worte eines Mannes voller Zuversicht. Gut für ihn. Aber ich glaube, die Realität sieht anders aus. Die Standfestigkeit ist generell auf sehr hohem Niveau. Das bedeutet: Gibt es wenig Defekte oder Zwischenfälle, dann sind die Rennstrategien ziemlich festgefahren.»



«Schon wenn wir am Donnerstag zu einer Rennstrecke kommen, ist mehr oder weniger klar, ob der Grand Prix ein Einstopper oder ein Zweistopper wird, und daraus ergibt sich die Reifenwahl. Wenn du da eine Prise Ungewissheit haben willst, dann brauchst du schon ein wenig Hilfe durchs Wetter.»



«Klar hoffe auch ich, dass wir in der kommenden Saison viele verschiedene Sieger erleben, und dass die Fans einen spannenden Kampf um den WM-Titel serviert bekommen. Aber was mich angeht, so verzichte ich lieber auf Vorhersagen.»



«Ich weiss nur, dass Carlos Sainz an der Spitze aufgetaucht ist und dass McLaren sehr gute Dauerläufe gezeigt hat. Abgesehen davon hat jeder Rennstall sein eigenes Programm durchgezogen, und wie das aussieht, wissen die anderen nicht.»



«Aber ich kann mir schwerlich vorstellen, dass wir eine komplett andere Hackordnung erleben werden als zum Schluss der WM 2024. Nein, die ersten Läufe 2025 werden dem entsprechen, was wir aus der Reihenfolge vom vergangenen Jahr kennen.»





Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)



MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar