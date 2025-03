Nico Hülkenberg 2025 wieder solo: Armes Deutschland

​Die frühere Formel-1-Grossmacht Deutschland ist 2025 nur durch Nico Hülkenberg bei Sauber vertreten. Grossbritannien stellt vier Fahrer, Frankreich drei, Spanien und Australien haben zwei Vertreter.

Die Formel 1 ist zu einem kunterbunten Nationenteppich geworden. Vorbei die Zeiten, als Länder wie Grossbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland ein halbes Dutzend Fahrer oder mehr stellten, als umfangreiche Förderprogramm in den verschiedenen Ländern ein Talent nach dem anderen in die Formel 1 bugsierten.

Im Startfeld 2024 ist Grossbritannien noch eine Weltmacht: Mit den Engländern Lewis Hamilton, Lando Norris, Oliver Bearman und George Russell, je nach Auslegung sind es mit dem in London geborenen Thai-Briten und Doppelbürger Alexander Albon sogar fünf.

Frankreich bringt drei Piloten an den Start: Pierre Gasly bei Alpine, Esteban Ocon bei Haas, Isack Hadjar bei den Racing Bulls.

Fans aus zwei Ländern dürfen sich auf zwei Piloten freuen: Australien (Oscar Piastri und Jack Doohan) sowie Spanien (Fernando Alonso und Carlos Sainz).

Der Rest der 20 Fahrer für die GP-Saison 2025 sind Lenkradartisten aus einzelnen Ländern: Monaco (Charles Leclerc), Japan (Yuki Tsunoda), Kanada (Lance Stroll), Italien (Kimi Antonelli), die Niederlande (Max Verstappen), Neuseeland (Liam Lawson), Brasilien (Gabriel Bortoleto) sowie Thailand, wenn wir Albon nicht als Briten zählen.



An dieser Stelle wird sich der eine oder andere Leser fragen? Wo bleibt Deutschland?



Schmerzliche Antwort für deutsche Fans: Vorbei die Zeiten, als sich in Südkorea 2010 gleich sieben deutsche Formel-1-Fahrer zum Gruppenfoto aufstellten – Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Timo Glock, Adrian Sutil, Nick Heidfeld, Michael Schumacher und Sebastian Vettel.



Von den glorreichen Sieben ist nur einer übrig geblieben – der inzwischen 37-jährige Nico Hülkenberg, der 2023 vollzeit in die Königsklasse zurückkehrte mit Haas und der 2025 mit Sauber an den Start geht.



Wann hatte Deutschland vor Hülki nur einen Fahrer in der Formel-1-WM? Antwort: Es war 1993, als Michael Schumacher für Benetton fuhr.





Die Deutschen in der Fahrer-WM, letzte 30 Jahre

2025: Nico Hülkenberg



2024: Nico Hülkenberg (11.)



2023: Nico Hülkenberg (16.)



2022: Sebastian Vettel (12.), Mick Schumacher (16.), Nico Hülkenberg (22.)



2021: Sebastian Vettel (12.), Mick Schumacher (19.)



2020: Sebastian Vettel (13.), Nico Hülkeberg (15.)



2019: Sebastian Vettel (5.), Nico Hülkenberg (14.)



2018: Sebastian Vettel (2.), Nico Hülkenberg (7.)



2017: Sebastian Vettel (2.), Nico Hülkenberg (10.), Pascal Wehrlein (18.)



2016: Nico Rosberg (1.), Sebastian Vettel (4.), Nico Hülkenberg (9.), Pascal Wehrlein (19.)



2015: Nico Rosberg (2.), Sebastian Vettel (3.), Nico Hülkenberg (10.)



2014: Nico Rosberg (2.), Sebastian Vettel (5.), Nico Hülkenberg (9.), Adrian Sutil (18.), André Lotterer (24.)



2013: Sebastian Vettel (1.), Nico Rosberg (6.), Nico Hülkenberg (10.), Adrian Sutil (13.)



2012: Sebastian Vettel (1.), Nico Rosberg (9.), Nico Hülkenberg (11.), Michael Schumacher (13.), Timo Glock (20.)



2011: Sebastian Vettel (1.), Nico Rosberg (7.), Michael Schumacher (8.), Adrian Sutil (9.), Nick Heidfeld (11.), Timo Glock (25.)



2010: Sebastian Vettel (1.), Nico Rosberg (7.), Michael Schumacher (9.), Adrian Sutil (11.), Nico Hülkenberg (14.), Nick Heidfeld (18.), Timo Glock (25.)



2009: Sebastian Vettel (2.), Nico Rosberg (7.), Timo Glock (10.), Nick Heidfeld (13.), Adrian Sutil (17.)



2008: Nick Heidfeld (6.), Sebastian Vettel (8.), Timo Glock (10.), Nico Rosberg (13.), Adrian Sutil (20.)



2007: Nick Heidfeld (5.), Nico Rosberg (9.), Sebastian Vettel (14.), Ralf Schumacher (16.), Adrian Sutil (19.), Markus Winkelhock (26.)



2006: Michael Schumacher (2.), Nick Heidfeld (9.), Ralf Schumacher (10.), Nico Rosberg (17.),



2005: Michael Schumacher (3.), Ralf Schumacher (6.), Nick Heidfeld (11.)



2004: Michael Schumacher (1.), Ralf Schumacher (9.), Nick Heidfeld (18.), Timo Glock (19.)



2003: Michael Schumacher (1.), Ralf Schumacher (5.), Heinz-Harald Frentzen (11.), Nick Heidfeld (14.),



2002: Michael Schumacher (1.), Ralf Schumacher (4.), Nick Heidfeld (10.), Heinz-Harald Frentzen (18.)



2001: Michael Schumacher (1.), Ralf Schumacher (4.), Nick Heidfeld (8.), Heinz-Harald Frentzen (13.)



2000: Michael Schumacher (1.), Ralf Schumacher (5.), Heinz-Harald Frentzen (9.), Nick Heidfeld (20.)



1999: Heinz-Harald Frentzen (3.), Michael Schumacher (5.), Ralf Schumacher (6.),



1998: Michael Schumacher (2.), Heinz-Harald Frentzen (7.), Ralf Schumacher (10.)