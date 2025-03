Alonso und Sainz: Müssen die Formel-1-Spanier leiden?

Die spanischen Fans hoffen angesichts der Investitionen von Aston Martin und der Test-Form von Williams auf Erfolge von Fernando Alonso und Carlos Sainz. Doch für die Spanier könnte 2025 hart werden, warnt ein Experte.

Bereits im vergangenen Jahr durften die Fans von Fernando Alonso jubeln: Nicht nur, dass sich der 32-fache GP-Sieger dazu entschieden hat, seine lange Karriere fortzusetzen. Auch hat sein Aston Martin Team keine Kosten und Mühen gescheut, um einige der klügsten Köpfe des Sports an Bord zu locken. Prominentester Neuzugang ist Aerodynamik-Genie Adrian Newey, unter dessen Leitung bei Red Bull Racing zuletzt die vier Weltmeister-Autos von Champion Max Verstappen auf die Räder gestellt worden waren.

Hinzu kommt der Test-Erfolg von Carlos Sainz im Williams. Der 30-Jährige aus Madrid, der seinen Platz bei Ferrari für den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton räumen musste, war bei den Testfahrten in Bahrain der Schnellste von allen auf der Bahn. Mit seiner Rundenzeit von 1:29,348 min, die er am zweiten der drei Testtage aufgestellt hatte, blieb er 31 Tausendstel schneller als sein Nachfolger bei den Roten, der seine persönliche Bestleistung gleichentags abgeliefert hat.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen der spanischen Fans an die Saison 2025. Doch die Experten warnen vor euphorischen Prognosen. Alonso wird sich gedulden müssen, bis sich die Arbeit von Newey auf das Team auswirkt. Der Brite hat seine Arbeit bei den Grünen gerade erst aufgenommen. Und auch die Test-Bestzeit von Sainz ist mit Vorsicht zu geniessen.

Der ehemalige GP-Pilot Jaime Alguersuari warnt denn auch im «The After Lap Podcast»: «Die Test-Zeiten sind nicht so aussagekräftig, wie es sich die Fans wünschen. Es ist illusorisch, wenn man davon ausgeht, dass Carlos bei Williams Wunder bewirken wird. Er ist zwar nicht schlecht und er konnte sich sicher verbessern. Aber dennoch müssen wir vorsichtig bleiben, wenn es um die Prognosen geht.»

«Das Gleiche gilt für Fernando Alonso», betont der 34-Jährige aus Barcelona. «Die Leute denken, dass er bereits jetzt ein siegfähiges Auto haben und an der Spitze mitkämpfen wird. Aber das wird ganz sicher nicht passieren. Vor Fernando und Carlos liegt kein kompliziertes Jahr, sondern ein Jahr des Leidens», warnt der 46-fache GP-Teilnehmer.

Bahrain-Wintertest, 26.–28. Februar 2025

01. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,348 (DO)

02. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,379 (DO)

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,431 (DO)

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,545 (FR)

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,566 (FR)

06. Alex Albon (T), Williams, 1:29,650 (FR)

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,784 (DO)

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,940 (FR)

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,040 (FR)

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,229 (DO)

11. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:30,252 (DO)

12. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,368 (DO)

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,430 (MI)

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:30,497 (FR)

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,675 (DO)

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,700 (DO)

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,728 (FR)

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,057 (DO)

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:31,457 (DO)

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:32,361 (FR)

MI = Zeit vom Mittwoch, 26. Februar

DO = Zeit vom Donnerstag, 27. Februar

FR = Zeit vom Freitag, 28. Februar

Gefahrene Runden nach Team, alle 3 Testtage (26.-28.2):

1. Mercedes: 458

2. Haas: 457

3. Racing Bulls: 454

4. Alpine: 405

5. Williams: 395

6. Ferrari: 382

7. McLaren: 381

8. Sauber: 354

9. Aston Martin: 306

10. Red Bull Racing: 304

Gefahrene Runden nach Fahrer, alle 3 Testtage (26.-28.2):

1. Esteban Ocon: 260

2. Isack Hadjar: 243

3. George Russell: 232

4. Kimi Antonelli: 226

5. Charles Leclerc: 220

6. Yuki Tsunoda: 211

7. Jack Doohan: 209

8. Alex Albon: 200

9. Oliver Bearman: 197

10. Pierre Gasly: 196

11. Carlos Sainz: 195

12. Oscar Piastri: 195

13. Lando Norris: 186

14. Nico Hülkenberg: 180

15. Gabriel Bortoleto: 174

16. Fernando Alonso: 173

17. Lewis Hamilton: 162

18. Max Verstappen: 155

19. Liam Lawson: 149

20. Lance Stroll: 133