Lando Norris (McLaren): Helmtausch mitten im Training

Lando Norris musste im FP2 in Bahrain an die Box kommen und seinen Helm anpassen

Im zweiten freien Formel-1-Training in Bahrain kam McLaren-Pilot Lando Norris mitten im Training an die Box, um seinen Helm zu wechseln und seine Kopfstütze reinigen zu lassen. Auf den Zeitenlisten steht McLaren gut da.

Können Lando Norris und McLaren doch auf ein gutes Wochenende hoffen? Die Trainings liefen gut – trotz eines Zwischenfalls.

Norris war im ersten Training Schnellster, in der späten Session fuhr er die zweitschnellste Zeit, musste sich nur seinem Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen geben.

Dabei hatten Norris und sein Team die Erwartungen für das Wochenende noch betont gebremst.

Die Zeiten und Platzierungen können sich bislang sehen lassen. Dabei lief im zweiten Training überhaupt nicht alles rund für Norris.

Der Brite funkte plötzlich mitten in der Session an sein Team: Ich muss den Helm und das Kopf- und Nacken-System wechseln. Und putzt bitte die Kopfstütze.» Huch? Was war denn da los?

Auf Nachfrage teilte sein Team mit: «Es ging nur darum, den Komfort mit dem Helm sicherzustellen. Nichts Wildes.» Er fuhr die Runde noch zu Ende, kam dann an die Box und fuhr später wieder raus.

Die gute Leistung bislang in Bahrain dürfte nicht nur McLaren selbst, sondern auch die bahrainischen Besitzer freuen. In den letzten Jahren tat sich das Team auf der Strecke im Land der Teileigentümer immer recht schwer, auch bei den Tests blieben die Briten hinter den Erwartungen zurück – dieses Jahr wirkt es fürs Rennen aber bislang, als könnte man sich Hoffnungen machen.

2. Training, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,505 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,659

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,032

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,045

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,227

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,238

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,330

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,576

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,584

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,623

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,696

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:31,706

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,772

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,788

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,825

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,870

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,947

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:32,024

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,382

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,496

1. Training, Bahrain

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,204 min

02. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,442

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,800

04. Alex Albon (T), Williams, 1:33,928

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,184

06. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:34,262

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:34,396

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,397

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,484

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,508

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,628

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,667

13. Luke Browning (GB), Williams, 1:34,885

14. Dino Beganovich (S), Ferrari, 1:35,055

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,116

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:35,198

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:35,261

18. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:25,325

19. Ayumi Iwasa (J), Red Bull Racing, 1:35,475

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:38,051