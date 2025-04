Max Verstappen nur auf P7: Bahrain-Sieg unmöglich?

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat im zweiten Bahrain-Training P7 erzielt. Das ist für Red Bull Racing-Teamchef ein klares Zeichen dafür, dass ein Sieg wie in Japan wohl unmöglich ist.

Eine kleine Umfrage im Formel-1-Fahrerlager zeigte: McLaren gilt für den Grand Prix vor ihren bahrainischen Besitzern als Favorit. Auch Max Verstappen äusserte Bedenken, dass er einen Coup wie in Japan wiederholen kann.

Verstappen schätzte am Donnerstag seine Chancen im 213. Grand Prix so ein: «Wir wissen, dass der Bahrain International Circuit die Reifen übel strapaziert, und das werden wir zu spüren bekommen. Ich erinnere an den ersten Teil des Australien-GP, als an unserem Wagen die Reifen überhitzten, Ähnliches passierte in China. Der McLaren-Rennwagen geht mit den Reifen schonender um.»

«In Japan hat uns geholfen, dass es nicht heiss war. Bahrain ist anders, warmes Wetter und ein aggressiver Belag schmecken unserem Auto nicht. Und darauf müssen wir uns hier gefasst machen.»

Im ersten Training hatte Verstappen zuschauen müssen (zum Einsatz kam Honda-Zögling Ayumu Iwasa), im zweiten erreichte der 64-fache GP-Sieger Rang 7, acht Zehntel langsamer als Leader Piastri. Yuki Tsunoda fand sich sogar auf P18 wieder.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gegenüber Viaplay: «Das ist schon hart. Hier in Bahrain bestimmen die hohen Temperaturen alles. Wir haben heute Abend noch eine Menge Arbeit vor uns. Die McLaren scheinen sehr schnell zu sein.»

«Wir müssen nun in Ruhe verstehen, wie wir unsere Situation verbessern können. Unser Abstand zur Spitze hat vorrangig mit den Temperaturen zu tun. Der Rest der Teams scheint eng beieinander zu liegen. Dazu gehören also auch Ferrari und Mercedes. Aber es scheint, dass McLaren einige Zehntel vor dem Rest liegt.»

Vor dem Hintergrund des zweiten Trainings schliesst Horner eine Gala-Vorstellung von Max wie in Japan aus: «Es erscheint unmöglich, das zu wiederholen, was er letzte Woche getan hat – wenn es um seine Leistung in einer schnellen Runde in der Quali geht, und dann die McLarens den ganzen Grand Prix über hinter sich zu halten. Dies ist eine Strecke, auf der man gut überholen kann. Da kannst du ein schnelleres Auto nicht hinter dir halten.»





2. Training, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,505 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,659

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,032

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,045

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,227

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,238

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,330

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,576

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,584

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,623

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,696

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:31,706

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,772

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,788

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,825

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,870

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,947

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:32,024

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,382

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,496





1. Training, Bahrain

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,204 min

02. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,442

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,800

04. Alex Albon (T), Williams, 1:33,928

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,184

06. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:34,262

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:34,396

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,397

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,484

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,508

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,628

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,667

13. Luke Browning (GB), Williams, 1:34,885

14. Dino Beganovich (S), Ferrari, 1:35,055

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,116

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:35,198

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:35,261

18. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:25,325

19. Ayumi Iwasa (J), Red Bull Racing, 1:35,475

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:38,051