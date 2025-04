Norris: «Ich erwarte ein schwieriges Wochenende» 10.04.2025 - 19:02 Von Silja Rulle

© Peter Fox/Getty Images 36 Grad in Bahrain: Lando Norris merkte man die Hitze am Medientag an

Formel-1-Star Lando Norris führt zwar die WM an, erwartet in Bahrain aber ein schwieriges Wochenende mit starker Konkurrenz und einem Mittelfeld, das näher an McLaren dran sein könnte. Er bremst die Erwartungen betont.