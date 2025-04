Norris (McLaren) zu Verstappen: «Das ist nicht wahr»

​Ganz schön dünnhäutig, was da Formel-1-WM-Leader Lando Norris am Bahrain International Circuit erzählt. Dem Engländer geht auf den Wecker, dass alle seinen McLaren-Rennwagen als überlegen bezeichnen.

Mein langjähriger, hochgeschätzter Wegbegleiter Helmut Zwickl hat einmal über Druck in der Formel 1 gesagt: «Druck? Pah! Jede Putzfrau hat in der Formel 1 Druck.»

Und mit dieser Belastung gehen die Herren Rennfahrer unterschiedlich um. Stand der Dinge vor dem ersten Training in Bahrain: Max Verstappen ist mit einem fabelhaften Sieg im Japan-GP angereist, da hat der Niederländer mit einem Auto gewonnen, dass gewiss nicht das schnellste im Feld ist. Vor Lando Norris und Oscar Piastri im McLaren, dem besten Rennwagen im Feld.

Verstappen hat denn auch nach dem Japan-GP, allerdings mit Augenzwinkern, deponiert: «Mit einem McLaren wäre ich in Japan am Horizont verschwunden, ihr hättet mich nie wiedergesehen.»



Klar ist das WM-Leader Norris wiederholt unter die Nase gerieben worden, und der Brite reagiert im Fahrerlager des Bahrain International Circuit ziemlich dünnhäutig.



Der 25-Jährige sagt: «Max kann sagen, was immer er möchte. Ich glaube, dass Oscar und ich gute Fahrer sind. Verstappen ist vielleicht in einigen Dingen besser, aber gewiss nicht in jedem Bereich.»



«Ich hege grossen Respekt vor Max, aber ich weiss auch, dass einige Dinge nicht wahr sind. Er darf gerne mal kommen und unser Auto testen, wann immer er will, und ich freue mich darauf, die Enttäuschung in seinem Gesicht zu sehen, wenn er aussteigt.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0