Fernando Alonso: Lenkrad ab im Bahrain-Training

Brenzliger Moment für Fernando Alonso: Mitten im zweiten Formel-1-Training in Bahrain hat er Probleme mit seinem Lenkrad. Zwischenzeitlich ist es sogar lose, sein Aston Martin damit nicht mehr lenkbar.

Lenkrad-Schreck für Fernando Alonso!

Im zweiten Training in Bahrain meldete der zweimalige Weltmeister seinem Team Probleme mit seinem Lenkrad. Die Computer-Funktionen funktionierten nicht richtig, berichtete der Spanier. Es kam dann noch dicker!

Moderne Formel-1-Lenkräder sind kleine Computer mit Display und einer Vielzahl Knöpfen und Reglern. Außerdem sind sie für die Piloten abnehmbar. Das ist in der Regel beim Ein- und Aussteigen aus dem Auto nötig.

Auf den On-Board-Aufnahmen von Alonso ist erkennbar, wie er auf der Rennstrecke auf der Geraden versucht, das Lenkrad im Auto Knöpfe zu drücken und neuzustarten.

Und dann ist das Lenkrad plötzlich lose! Riesiger Schreck für Alonso – denn damit ist sein Aston Martin unsteuerbar. Zum Glück schaffte Alonso es schnell, das Lenkrad wieder einzurasten und sicher an die Box zu kommen.

Er erklärte später: «Wir hatten zu Beginn des FP2 ein Problem mit der Lenkung, aber die Mechaniker konnten die Teile austauschen und danach war alles in Ordnung. Vielen Dank an alle in der Garage, die das Problem schnell behoben haben.»

Alonso führte aus: «Irgendwann das Auto nicht mehr funktioniert. Ich konnte die Gänge nicht wechseln und dann war das Display schwarz. Deshalb konnte ich auch mit dem Team nicht kommunizieren. Und dann hatte ich plötzlich das Lenkrad in der Hand.»

Alonso fuhr in der Zeitenliste des zweiten Trainings auf Rang 15, landete vier Plätze vor seinem Teamkollegen Lance Stroll.

2. Training, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,505 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,659

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,032

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,045

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,227

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,238

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,330

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,576

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,584

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,623

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,696

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:31,706

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,772

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,788

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,825

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,870

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,947

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:32,024

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,382

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,496

1. Training, Bahrain

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,204 min

02. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,442

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,800

04. Alex Albon (T), Williams, 1:33,928

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,184

06. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:34,262

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:34,396

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,397

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,484

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,508

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,628

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,667

13. Luke Browning (GB), Williams, 1:34,885

14. Dino Beganovich (S), Ferrari, 1:35,055

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,116

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:35,198

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:35,261

18. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:25,325

19. Ayumi Iwasa (J), Red Bull Racing, 1:35,475

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:38,051