Lewis Hamilton (Ferrari/8.): Sein Urteil übers Update

​Ist der neue Unterboden am Ferrari das grosse Heilsbringer? Die Antwort nach den ersten zwei Bahrain-Trainings lautet: Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Lewis Hamilton auf P8, Charles Leclerc auf Rang 4.

Ferrari hat die Entwicklung eines neuen Fahrzeugbodens für das Modell SF-25 beschleunigt, Lewis Hamilton und Charles Leclerc haben diese Lösung hier in Bahrain am Wagen (ursprünglich geplant war sie für Anfang Mai in Miami), eine Verbesserung, die den Piloten besseres Gefühl fürs Heck ihres Autos geben soll.

Lewis Hamilton taucht damit nach 120 Trainingsminuten auf dem Bahrain International Circuit auf P8 auf, Leclerc (der das erste Training für Ferrari-Junior Dino Beganovich auslassen musste) ist auf P4 zu finden.

Hamilton über das Update für die rote Göttin: «Der Boden bringt vor allem eines – mehr Abtrieb, und das sollte sich auf der Stoppuhr bemerkbar machen.»

Der englische Superstar hatte anklingen lassen, dass er in Japan nicht das gleiche Vertrauen ins Auto aufbauen konnte wie sein meonegassischer Stallgefährte. Aber er spielte die Speed-Probleme von Ferrari gleichzeitig herunter: «Es ist ja nicht so, dass wir in riesigen Schwierigkeiten stecken würden, es mangelt einfach ein wenig an Tempo, und da soll der neue Boden helfen. Was mich angeht, so hatte ich zuletzt ein wenig Mühe mit dem Heck.»



Aber ist dieser neue Boden wirklich der grosse Heilsbringer, der Ferrari wieder siegfähig macht? Schwer zu sagen nach den ersten zwei Trainings, mit Hamilton auf P8 und Leclerc auf P4. Aber eine halbe Sekunde zwischen dem besten McLaren und dem besten Ferrari, das riecht jetzt nicht nach dem grossen Durchbruch in der Entwicklung des Ferrari SF-25.



Lewis Hamilton aber sagt: «Die Verbesserungen funktionieren. Aber wir müssen mehr daraus machen. Ich hoffe, uns gelingen morgen die richtigen Schritte, um das auch zeigen zu können.»



«Uns mangelt es derzeit noch an Konstanz, wir brauchen ein Auto, das sich über eine ganze Runde konstant verhält. Im Moment ist das Fahrverhalten noch unterschiedlich, je nach langsamer, mittelschneller oder schneller Kurve. »





2. Training, Bahrain

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,505 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,659

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,032

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,045

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:31,227

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:31,238

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,330

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:31,576

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:31,584

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:31,623

11. Alex Albon (T), Williams, 1:31,696

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:31,706

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,772

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:31,788

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,825

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,870

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,947

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:32,024

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:32,382

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,496





1. Training, Bahrain

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,204 min

02. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,442

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,800

04. Alex Albon (T), Williams, 1:33,928

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,184

06. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:34,262

07. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:34,396

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,397

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,484

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,508

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,628

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,667

13. Luke Browning (GB), Williams, 1:34,885

14. Dino Beganovich (S), Ferrari, 1:35,055

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,116

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:35,198

17. Ryo Hirakawa (J), Haas, 1:35,261

18. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:25,325

19. Ayumi Iwasa (J), Red Bull Racing, 1:35,475

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:38,051