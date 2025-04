Fernando Alonso: Endlich Punkte in Saudi-Arabien?

Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist bislang in der Saison 2025 noch punktlos. Am Wochenende wird in Jeddah gefahren. Die Strecke lag ihm in der Vergangenheit gut. Doch der Spanier bremst die Erwartungen.

Altmeister Fernando Alonso (Aston Martin) ist in der Formel-1-Saison 2025 bislang noch punktlos.

Im Quartett der punktlosen Piloten ist Alonso zusammen mit den Rookies Liam Lawson, Jack Doohan und Gabriel Bortoleto. Kenner des Sports merken: Der Weltmeister von 2005 und 2006 passt in diese Liste nicht wirklich rein. Teamkollege Lance Stroll kommt sogar schon auf zehn Punkte. Was ist bloß mit Alonso los?

Der Aston-Martin-Bolide enttäuscht bislang. Dazu kommt für Alonso: Er ist in den ersten beiden Rennen der Saison jeweils ausgefallen, konnte die Rennen nicht beenden. Und entsprechend nicht punkten.

Alonso sagte nach dem Rennen in Bahrain, wo er nach der Hülkenberg-Disqualifikation auf Rang 15 hochrutschte: «Es war ein schwieriges Wochenende. Wir hatten erwartet, dass wir mit all den langsamen Passagen in Bahrain nur langsam vorankommen würden. Aber wir müssen das Auto verbessern.»

Alonsos Diagnose: «Es liegt nicht nur an der niedrigen Geschwindigkeit. Es liegt an vielen Dingen überall. Wir müssen besser werden. Hoffentlich wird es in Saudi-Arabien etwas freundlicher für uns, aber in diesem Jahr scheint es schwierig zu sein, Punkte zu sammeln.»

Sein großes Ziel, «die 33», also sein 33. Sieg, muss weiter warten – außer ein Motorsportwunder geschieht. Zuletzt als Sieger ganz oben auf dem Treppchen stand Alonso 2013 in Spanien mit Ferrari. Zu Beginn der Saison 2023 sah es erst danach aus, als könnte Alonso auf Triumphe hoffen: Mit drei zweiten Plätzen und einigen Podien schrammte er nur knapp am Sieg vorbei. Dann die Talfahrt seines Boliden. Selbst von den Punkterängen ist Alonso nun meist entfernt.

Die gute Nachricht aber für Alonso: Die Strecke in Saudi-Arabien lag ihm mit seinem Aston Martin in der Vergangenheit gut: In Jeddah startete Alonso 2023 von Platz 2, wurde am Ende Dritter. Es war sein 100. Podium in der Formel. Auch 2024 fuhr er mit Platz 5 sein bestes Saisonergebnis in Saudi-Arabien ein.

Dennoch bremst der Spanier: «Die vier besten Teams spielen in einer anderen Liga, und dann sind da immer noch Haas, Williams und die Racing Bulls, die ebenfalls ein wenig vor uns liegen. So wird man schnell zum siebten oder achten Team, und auf diesen Positionen kann man nur mit sehr, sehr viel Glück Punkte sammeln.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6