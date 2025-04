Toto Wolff: Was Mercedes in Saudi-Arabien zeigen kann

​Mercedes hat mit George Russell beim Formel-1-GP von Bahrain einen weiteren Podestplatz errungen und liegt im Konstrukteurs-Pokal auf Rang 2. Teamchef Toto Wolff sagt, wie das in Saudi-Arabien weitergeht.

Mercedes mischt in der Formel-1-WM 2025 anständig mit: Der Engländer George Russell ist in drei von vier Grands Prix aufs Siegerpodest vorgestossen (Dritter in Australien und China, Zweiter in Bahrain) und liegt derzeit auf WM-Rang 4. Der 18-jährige Kimi Antonelli eroberte in seinen ersten vier Formel-1-Rennen (drei GP und ein Sprint) jedes Mal Punkte, nun in Bahrain ging er als Elfter leer aus.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hält fest: «Bahrain war ein ziemlich ereignisreiches Rennen. George kämpfte sich trotz mehrerer Defekte an seinem Auto auf Platz 2 und sicherte sich damit den dritten Podestplatz der Saison für sich und das Team. Er zeigte eine hervorragende Leistung unter grossem Druck, unterstützt durch die ruhige Unterstützung des Teams bei der Fehlersuche.»

Zu dem Schwierigkeiten von Russel an Bord seines Mercedes (Steuerung des Heckflügels ausgefallen, Bremsprobleme) meint der Wiener: «Wir arbeiten hart daran, die Ursache unserer Probleme zu verstehen, um eine Wiederholung in Zukunft zu vermeiden.»



«Für Kimi Antonelli war Bahrain ein wichtiger Lernabschnitt. Er zeigte das ganze Wochenende über, dass er das Tempo hatte, um unter die besten Fünf zu gelangen. Er geriet jedoch in der ersten Runde in eine schlechte Position, und als er in den ersten beiden Rennsegmenten zurückkämpfte, litten seine Reifen.»



«Nachdem er seine Strategie geändert hatte, kam das Safety-Car für ihn zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt auf die Bahn, und unsere Entscheidungen gaben ihm keine Chance, sich wieder in die Punkte zu kämpfen.»



«Angesichts seiner bisherigen Leistungen vergisst man leicht, dass Kimi noch ganz am Anfang seiner F1-Karriere steht. Bahrain wird ein wichtiger Meilenstein in seiner weiteren Entwicklung sein.»



Und wie geht das nun weite? Darf Mercedes vom ersten Saisonsieg träumen, wenn die Formel 1 auf dem schnellen Strassenkurs von Jeddah gastiert? Toto Wolff meint: «Obwohl uns unsere Leistung in Bahrain ermutigt hat, stellt Dschidda eine ganz andere Herausforderung dar. Wir wechseln von einer heckbegrenzten Strecke in Bahrain nach Jeddah, also auf eine, die frontbegrenzter ist und mehrere Hoch- und Mittelgeschwindigkeitsabschnitte bietet. Es wäre töricht, die wahrscheinliche Reihenfolge vorherzusagen, aber wir wollen erneut um das Podium kämpfen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6