Martin Brundle: Oscar Piastri erinnert an Alain Prost

Der Australier Oscar Piastri ist der erste Fahrer, der in der Formel-1-Saison 2025 zwei Rennen gewinnen kann, in China, jetzt in Bahrain. Das gibt vom früheren GP-Piloten Martin Brundle ganz viel Lob.

Der 24-jährige McLaren-Fahrer Oscar Piastri hat auf dem Bahrain International Circuit seinen vierten GP-Triumph errungen (gleich viele wie Firmengründer Bruce McLaren), dies in einem 50. WM-Lauf, und wenn das so weitergeht, dann wird Lando Norris seine Führung in der Weltmeisterschaft bald los sein.

Von allen Seiten erhält der ganz abgeklärt fahrende Piastri ganz viel Lob, auch vom früheren Formel-1-Fahrer Martin Brundle (65), der seit vielen Jahren als GP-Experte für unsere englischen Kollegen von Sky arbeitet.

In seiner Nachbetrachtung sagt der 158-fache GP-Teilnehmer Brundle: «Oscar Piastri hat seinen Punkterückstand auf WM-Leader Lando Norris grösstenteils wettgemacht, dies nach seinem unglücklichen Ausrutscher in Melbourne und der kniffligen Aufgabe, sein Auto aus dem nassen Gras von Melbourne zu befreien. Ich erkenne bei Piastri neben seiner beachtlichen Grundgeschwindigkeit weiterhin eine ruhige Zuversicht.»



«Von aussen betrachtet scheint er die ganze Zeit auf Ruhepuls zu sein, und ich kann mir nur wenige Fahrer vorstellen, die ihre Emotionen und Gedanken so gut kontrollieren können. Alain Prost, der Professor, ist einer davon.»



«Lando Norris hatte ein schwieriges Qualifying und startete als Sechster, legte dann aber einen rundweg sensationellen Start hin und flog nur so durch die ersten vier Kurven, um sich sofort den dritten Platz zu sichern.»



«Sein Problem war, dass er es beim Versuch übertrieben hat, seine Startposition so weit wie möglich nach vorn zu bringen, und den Wagen knapp vor seiner Startbox platziertte. Dies provozierte eine Fünf-Sekunden-Strafe, die er bei seinem ersten Boxenstopp absitzen musste.»



«Manchmal kann ich vom Kommentatorenfenster aus sehen, wie Fahrer etwa einen Meter ihrer Startbox vergeuden, die vom Cockpit aus nicht einsehbar ist. Daher die grosse gelbe Linie an der Seite, die ihnen die Positionierung erleichtert.»



«Lando wurde dann beim Neustart des Safety-Cars in der ersten Kurve zwischen den beiden Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton eingeklemmt und verlor letztlich so die Chance auf den Sieg in diesem Rennen.»



«Allen Widrigkeiten zum Trotz hätte Norris angesichts des hohen Tempos des McLaren im Bahrain-GP Zweiter werden müssen. Oscar Piastri hingegen blieb bei Herausforderungen an der Spitze komplett souverän.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6