Horner: Ähnliches Feedback von Tsunoda und Verstappen

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner verriet nach dem Formel-1-Rennen in Bahrain, dass Neuzugang Yuki Tsunoda über das Auto ähnlich denkt wie Max Verstappen. Was verbessert werden muss…

Erst zwei Rennen ist Yuki Tsunoda mit Red Bull Racing gefahren. Das Zwischenfazit von Teamchef Christian Horner über den jungen Japaner fällt positiv aus.

Horner sagte nach dem GP in Bahrain: «Ich fand, dass Yuki ein sehr solides Wochenende hatte. Er hat sich unter den Top-10 qualifiziert, ist in die Punkte gefahren und ist ziemlich gut gefahren. Er lag nur 12 oder 14 Sekunden hinter seinem Teamkollegen, daher fand ich Yukis Rennen anständig.»

Tsunoda wurde Neunter, holte damit zwei Punkte – seine ersten Zähler für Red Bull Racing. Er war mit dem Japan-GP, also dem dritten Saisonrennen, zu Red Bull Racing gewechselt, nachdem er vorher für die Racing Bulls gefahren war. Den Boliden von Red Bull Racing kannte er vorher also nicht unter den Bedingungen eines kompletten Rennwochenendes.

Dennoch ist Horner auch zufrieden mit Tsunoda, wenn es um das Feedback zum Auto angeht. Der Brite: «Er hat keine Referenzwerte eines Autos von 2023 oder Anfang 2024, auf die er sich stützen kann. Aber er gibt gutes Feedback.»

Horner bestätigt außerdem, dass Tsunoda und Weltmeister Max Verstappen ähnliches Feedback zum Auto geben. Horner: «Seine Anmerkungen stimmen weitgehend mit dem überein, was Max empfindet. Und seine Grenzen liegen in denselben Bereichen, in denen Max das Gefühl hat, dass das Auto verbessert werden muss.» Auch wenn Tsunoda nicht solche Probleme mit den Bremsen gehabt habe wie Verstappen, wie Horner erklärte.

Beide Piloten sehen also Bedarf zur Verbesserung. Aktuell hat McLaren das stärkste Auto, führt beide WM-Wertungen an. Max Verstappen hatte nach seinem sechsten Platz im Bahrain-GP das Auto kritisiert: «Das Tempo war sehr schlecht.» Seine Diagnose lautete: «Reifenabnutzung und Balance sind die Probleme.»

Das könnte wegen des Streckenlayouts in Saudi-Arabien am Wochenende aber schon wieder etwas besser aussehen...

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6