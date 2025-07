Lando Norris über Max Verstappen: «Das ist hart»

​Heisse Frage vor dem Traditions-GP Grossbritannien in Silverstone: Wie wirkt sich die Abstimmung des Autos von Pole-Mann Max Verstappen auf dieses Rennen aus? Selbst Lando Norris ist ratlos.

Mit einer magischen Runde ist Max Verstappen in Silverstone zur 44. Formel-1-Pole Position gestürmt. Einer der Gründe dafür, wieso der Niederländer die Konkurrenz überrumpeln konnte – ein unanständig windschlüpfiger Heckflügel.

Im Fahrerlager herrscht Einigkeit: Kein anderer Fahrer hätte mit einem so abgestimmten Red Bull Racing-Rennwagen diese Pole erobern können.

Nun drängt sich die Frage auf: Wie wird sich diese Flügelabstimmung im Rennen auswirken?

Die Möglichkeiten von Oscar Piastri auf Startplatz 2 gegen Max Verstappen auf Pole-Position sind begrenzt: Vom Pole-Platz bis zum Anbremspunkt der ersten Kurve sind es hier nur 239 Meter. Lando Norris steht hinter Verstappen auf Startplatz 3.

Der Engländer wittert: «Max hat ein Auto, das auf der Geraden verflixt schnell ist. Das wird hart für uns Verfolger. Wenn Verstappen beim Start gut wegkommt, hat er freie Fahrt und kann sich aufs Reifen-Management konzentrieren.»

«Die Verfolger hingegen fahren in Luftwirbeln, das macht es erfahrungsgemäss schwieriger, zu den Reifen Sorge zu tragen.»



«Was ich hier gesehen habe: Max ist mit diesem Flügel so schnell wie ich, wenn ich meinen Heckflügel flachgestellt, also das DRS aktiviert habe. Das bedeutet, dass ich selbst in dieser Angriffsposition nicht schnell genug bin, um näher zu rücken und an ihm vorbeizugehen.»



«Der Speed der zwei Rennwagen variiert stark. Hier in Silverstone ist Top-Speed ganz wichtig und die Strassenlage in schnellen Bögen ist bei uns zu wenig gut. Der McLaren ist in langsamen und mittelschnellen Kurven stark, da sind wir besser.»



Was Norris und den anderen 18 Fahrern zu denken gibt: Selbst mit diesem kleineren Heckflügel kann Verstappen in den schnellen Silverstone-Kurven das Tempo der Rivalen halten.



Das sagt alles zum überragenden Talent des derzeit besten Formel-1-Piloten.







Qualifying, Grossbritannien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,892 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,995

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,010

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,029

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:25,029

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,095

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:25,121

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:25,374

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:25,621

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,785

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:25,746

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:25,826

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:25,864

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,889

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:25,950

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:26,440

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:26,446

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,504

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:26,574

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:27,060