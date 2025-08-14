Charles Leclerc, Ferrari: «Ich hoffe, das ist falsch»

​Nach dem Grossen Preis von Ungarn hat Charles Leclerc lamentiert: «Da haben wir die vielleicht einzige Chance von Ferrari in diesem Jahr, ein Rennen zu gewinnen, und dann das.» Aber ist das wirklich so?

Charles Leclerc war nach dem Grand Prix von Ungarn untröstlich, in einer Mischung aus Wut, Ernüchterung und Fassungslosigkeit. Der 27-jährige Monegasse hatte am Samstag seine 27. Pole-Position in der Königsklasse erobert, aber nach dem WM-Lauf stand er nicht mal auf dem Siegerpodest – Rang 4.

Leclerc stöhnte: «Da haben wir die vielleicht einzige Chance von Ferrari in diesem Jahr, ein Rennen zu gewinnen, und dann das.»

Der achtfache GP-Sieger war davon überzeugt, dass sein Auto beschädigt war (was sich als unwahr herausstellte). Ferrari nahm nicht dazu Stellung, wie der prachtvolle Speed von Leclercs Rennwagen im letzten GP-Drittel einfach so verschwinden konnte.

Ex-GP-Fahrer Martin Brundle glaubt zu wissen, was da vorgefallen ist. «Der diesjährige Ferrari funktioniert am besten, wenn er näher am Boden liegt, insbesondere am Heck, und wir sehen oft, dass er dabei stark aufsetzt. Das kann die Unterbodenplatte erheblich abnutzen und das Auto sogar illegal machen, wie es Anfang des Jahres in China passiert ist.»



Der Engländer sagt weiter: «Wir wissen, dass die Ferrari-Fahrer manchmal in Hochgeschwindigkeitskurven vom Gas gehen, um diese Abnutzung zu vermeiden, wenn das Auto stark aerodynamisch belastet ist. In Budapest haben sie bei Leclercs Boxenstopp wohl den Reifendruck erhöht, was das Auto anhebt, aber Grip kostet, und das Team hat auch den Frontflügelwinkel verringert. Das alles beeinträchtigte sein Tempo, und Leclerc kam schliesslich mit 42 Sekunden Rückstand auf den Sieger ins Ziel.»



Aber hat Leclerc mit seiner Behauptung Recht? War Ungarn wirklich die einzige Chance von Ferrari, in der Saison 2025 einen Grand Prix zu gewinnen?



Charles begründet seinen Pessimusmus so: «Ich erkenne einfach keine Rennstrecke, auf welcher wir derzeit stärker wären als McLaren. Wenn wir uns das ganze Feld ansehen, dann hat nur ein Rennstall ständig ein Auto auf den vorderen Rängen, und das ist McLaren.»



«Bei Red Bull Racing, Mercedes und uns geht das immer ein wenig auf und ab; mit ein paar Highlights dazwischen, aber eben nicht mit der Konstanz von McLaren. Ich sehe keine Strecke, auf welcher ich uns als Favoriten einstufe. Ich hoffe, das ist falsch.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20



