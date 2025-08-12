Max Verstappen: Saison 2025 nicht abgeschrieben

Wenn es um seine Chancen geht, die WM-Titelkrone ein fünftes Mal in Folge zu gewinnen, macht sich Max Verstappen nichts vor. Die Saison will der Red Bull Racing-Star aber nicht abschreiben. Aus gutem Grund.

Formel-1-Champion Max Verstappen hat in diesem Jahr kein leichtes Spiel. Der vierfache Champion konnte zwar zwei der bisherigen 14 Grands Prix in diesem Jahr für sich entscheiden – er siegte in Japan und Imola. Doch der Rückstand auf die dominierenden McLaren-Piloten ist gross.

Eine Lücke von 97 Punkten klafft zwischen ihm und WM-Leader Oscar Piastri. Auf den aktuellen WM-Zweiten Lando Norris fehlen ihm 88 WM-Zähler. Sechs GP-Siege hat der australische Spitzenreiter eingefahren, sein Teamkollege aus Grossbritannien deren fünf.

In Ungarn sagte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team denn auch: «Realistisch gesehen wird es sehr schwer werden, die McLaren zu schlagen.» Dennoch will er die WM nicht abschreiben. Er ist sich sicher: In diesem Jahr lassen sich noch einige wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die auch in der nächsten Saison hilfreich sein können.

Und das, obwohl im nächsten Jahr fast alles anders wird. Neue technische Regeln sorgen für eine neue Auto- und Motoren-Generation. Auch die Reifen sind neu. Trotzdem betont Verstappen: «Es gibt in diesem Jahr immer noch viel zu lernen. Natürlich ist die Entwicklung des Autos fürs nächste Jahr schon fortgeschritten. Aber aus Ingenieurssicht gibt es dennoch auch in diesem Jahr noch viel zu lernen.»

«Deshalb kann man nicht einfach sagen: ‚Okay, in diesem Jahr werden wir den Titel nicht gewinnen, deshalb schreiben wir die Saison ab.‘ Wie gesagt, es gibt immer auch Dinge, die man ins nächste Jahr mitnehmen kann», ergänzt der 27-jährige Niederländer, der nach der Sommerpause sein Heimspiel in Zandvoort bestreiten wird.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20