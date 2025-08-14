Formel-1-Zwischenzeugnis: McLaren beschämt Gegner

​14 GP-Wochenenden 2025 sind vorbei, mehr als die Hälfte einer langen Saison ist absolviert. Beim Blick aufs Zwischenzeugnis zeigt sich – McLaren hat die Hausaufgaben am besten gemacht und beschämt die Gegner.

Gewiss, rein mathematisch ist die Formel-1-WM 2025 noch offen, aber das Zwischenzeugnis sagt klar: In aller Wahrscheinlichkeit wird ein McLaren-Fahrer Weltmeister, Oscar Piastri oder Lando Norris.

Der Australier oder der Engländer werden also zum achten Fahrer, der mit McLaren Formel-1-Champion wird, nach Emerson Fittipaldi 1974, James Hunt 1976, Niki Lauda 1984, Alain Prost 1985/1986/1989, Ayrton Senna 1988/1990/1991, Mika Häkkinen 1999/2000 sowie Lewis Hamilton 2008.

Und der englische Traditionsrennstall im Mehrheitsbesitz des Königreichs Bahrain wird den zweiten Konstrukteurs-Pokal in Folge gewinnen, den insgesamt zehnten nach 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 und 2024.



Das Zwischenzeugnis nach 14 GP-Wochenenden 2025 fällt für die McLaren-Gegner ziemlich ernüchternd aus, wie unsere Statistik hier zeigt.





FAHRER

Pole-Positions

Oscar Piastri 4

Max Verstappen 4

Lando Norris 4

George Russell 1

Charles Leclerc 1



Beste Rennrunden

Norris 5

Piastri 4

Kimi Antonelli 2

George Russell 2

Max Verstappen 1



Siege

Piastri 6

Norris 5

Verstappen 2

Russell 1



Podestplätze

Piastri 12

Norris 12

Russell 6

Verstappen 5

Leclerc 5

Antonelli 1

Nico Hülkenberg 1



Führungsrunden

Piastri 320

Norris 230

Verstappen 188

Leclerc 48

Russell 43

Antonelli 11

Lewis Hamilton 2

Alex Albon 1







TEAMS

Pole-Positions

McLaren 8

Red Bull Racing 4

Mercedes 1

Ferrari 1



Beste Rennrunden

McLaren 9

Mercedes 4

Red Bull Racing 1



Siege

McLaren 11

Red Bull Racing 2

Mercedes 1



Podestplätze

McLaren 24

Mercedes 7

Red Bull Racing 5

Ferrari 5

Sauber 1



Führungsrunden

McLaren 550

Red Bull Racing 188

Mercedes 54

Ferrari 50

Williams 1













