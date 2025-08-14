Formel-1-Zwischenzeugnis: McLaren beschämt Gegner
Die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris
Gewiss, rein mathematisch ist die Formel-1-WM 2025 noch offen, aber das Zwischenzeugnis sagt klar: In aller Wahrscheinlichkeit wird ein McLaren-Fahrer Weltmeister, Oscar Piastri oder Lando Norris.
Der Australier oder der Engländer werden also zum achten Fahrer, der mit McLaren Formel-1-Champion wird, nach Emerson Fittipaldi 1974, James Hunt 1976, Niki Lauda 1984, Alain Prost 1985/1986/1989, Ayrton Senna 1988/1990/1991, Mika Häkkinen 1999/2000 sowie Lewis Hamilton 2008.
Und der englische Traditionsrennstall im Mehrheitsbesitz des Königreichs Bahrain wird den zweiten Konstrukteurs-Pokal in Folge gewinnen, den insgesamt zehnten nach 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 und 2024.
Das Zwischenzeugnis nach 14 GP-Wochenenden 2025 fällt für die McLaren-Gegner ziemlich ernüchternd aus, wie unsere Statistik hier zeigt.
FAHRER
Pole-Positions
Oscar Piastri 4
Max Verstappen 4
Lando Norris 4
George Russell 1
Charles Leclerc 1
Beste Rennrunden
Norris 5
Piastri 4
Kimi Antonelli 2
George Russell 2
Max Verstappen 1
Siege
Piastri 6
Norris 5
Verstappen 2
Russell 1
Podestplätze
Piastri 12
Norris 12
Russell 6
Verstappen 5
Leclerc 5
Antonelli 1
Nico Hülkenberg 1
Führungsrunden
Piastri 320
Norris 230
Verstappen 188
Leclerc 48
Russell 43
Antonelli 11
Lewis Hamilton 2
Alex Albon 1
TEAMS
Pole-Positions
McLaren 8
Red Bull Racing 4
Mercedes 1
Ferrari 1
Beste Rennrunden
McLaren 9
Mercedes 4
Red Bull Racing 1
Siege
McLaren 11
Red Bull Racing 2
Mercedes 1
Podestplätze
McLaren 24
Mercedes 7
Red Bull Racing 5
Ferrari 5
Sauber 1
Führungsrunden
McLaren 550
Red Bull Racing 188
Mercedes 54
Ferrari 50
Williams 1