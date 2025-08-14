Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Trübe Aussichten für Hamilton

Formel-1-Zwischenzeugnis: McLaren beschämt Gegner

Von Mathias Brunner
Die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris
© McLaren

Die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris

​14 GP-Wochenenden 2025 sind vorbei, mehr als die Hälfte einer langen Saison ist absolviert. Beim Blick aufs Zwischenzeugnis zeigt sich – McLaren hat die Hausaufgaben am besten gemacht und beschämt die Gegner.
Gewiss, rein mathematisch ist die Formel-1-WM 2025 noch offen, aber das Zwischenzeugnis sagt klar: In aller Wahrscheinlichkeit wird ein McLaren-Fahrer Weltmeister, Oscar Piastri oder Lando Norris.

Der Australier oder der Engländer werden also zum achten Fahrer, der mit McLaren Formel-1-Champion wird, nach Emerson Fittipaldi 1974, James Hunt 1976, Niki Lauda 1984, Alain Prost 1985/1986/1989, Ayrton Senna 1988/1990/1991, Mika Häkkinen 1999/2000 sowie Lewis Hamilton 2008.

Und der englische Traditionsrennstall im Mehrheitsbesitz des Königreichs Bahrain wird den zweiten Konstrukteurs-Pokal in Folge gewinnen, den insgesamt zehnten nach 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998 und 2024.

Das Zwischenzeugnis nach 14 GP-Wochenenden 2025 fällt für die McLaren-Gegner ziemlich ernüchternd aus, wie unsere Statistik hier zeigt.

FAHRER

Pole-Positions
Oscar Piastri 4
Max Verstappen 4
Lando Norris 4
George Russell 1
Charles Leclerc 1

Beste Rennrunden
Norris 5
Piastri 4
Kimi Antonelli 2
George Russell 2
Max Verstappen 1

Siege
Piastri 6
Norris 5
Verstappen 2
Russell 1

Podestplätze
Piastri 12
Norris 12
Russell 6
Verstappen 5
Leclerc 5
Antonelli 1
Nico Hülkenberg 1

Führungsrunden
Piastri 320
Norris 230
Verstappen 188
Leclerc 48
Russell 43
Antonelli 11
Lewis Hamilton 2
Alex Albon 1


TEAMS

Pole-Positions
McLaren 8
Red Bull Racing 4
Mercedes 1
Ferrari 1

Beste Rennrunden
McLaren 9
Mercedes 4
Red Bull Racing 1

Siege
McLaren 11
Red Bull Racing 2
Mercedes 1

Podestplätze
McLaren 24
Mercedes 7
Red Bull Racing 5
Ferrari 5
Sauber 1

Führungsrunden
McLaren 550
Red Bull Racing 188
Mercedes 54
Ferrari 50
Williams 1






