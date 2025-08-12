Ex-GP-Pilot Daniel Ricciardo: «Ich hatte viel Zeit»
Daniel Ricciardo verabschiedete sich nach dem Singapur-Rennen aus der Formel-1-Startaufstellung
Beim Formel-1-Abschied im vergangenen Jahr hatte Daniel Ricciardo Tränen in den Augen. Der Publikumsmagnet aus Perth musste sein Cockpit bei den Racing Bulls nach dem letztjährigen Singapur-GP räumen, um Platz für Nachwuchshoffnung Liam Lawson zu schaffen. Das Flutlicht-Rennen in der asiatischen Metropole war sein 257. GP-Einsatz, und wie schon in den drei WM-Runden davor ging er auch in Singapur leer aus.
Das Ergebnis war sinnbildlich für eine Saison, die nur wenige sportliche Highlights für den Australier brachte. Drei Mal schaffte er es in jenem Jahr am Rennsonntag in die Punkte, in Kanada als Achter, in Österreich als Neunter und in Belgien als Zehnter. Das war nicht gut genug, um seinen Platz in der Königsklasse zu halten.
Seither geniesst er das Leben, und lässt nur noch selten von sich hören. Als eifrige Gerüchteköche angesichts Neueinsteiger Cadillac bereits von seinem Comeback sprachen, stellte er bald klar, dass er nicht die Absicht hegt, zurückzukehren. Im Rahmen eines Interviews bei der «Ray White’s Connect»-Konferenz erzählte der achtfache GP-Sieger auf die Frage, was er seit seinem Abschied aus der Formel 1 gemacht habe: «Nun, was ich nicht gemacht habe, ist mich zu rasieren.»
Etwas ernster fügte der 36-Jährige an: «Dieses Jahr war für mich eine Art Selbstfindung. Ich habe so lange dieses verrückte Leben auf Hochtouren gelebt, und dieses Jahr habe ich mich etwas mehr der Ruhe gewidmet. Ich hatte viel Zeit.» Und er ergänzte augenzwinkernd: «Ich ging wandern und vor ein paar Wochen war ich in Alaska. Ich wurde nicht von einem Grizzly angegriffen, was schon mal gut war.»
«Ich versuchte herauszufinden, wer ich abseits des Rennfahrer-Daseins bin. Und ich habe gelernt, die kleinen Dinge mehr zu schätzen und die Bedeutung von Familie und Freunden zu erkennen», offenbarte Ricciardo. «Ich war immer sehr ehrgeizig, und das führt manchmal dazu, dass man egoistisch wird, deshalb versuche ich, etwas selbstloser zu sein und besser zuzuhören.»
