Formel 3 in Barcelona: David Schumacher geht leer aus

Durchwachsener Start in die zweite Formel-3-Saison für David Schumacher: Der 19-Jährige ging in Barcelona in drei Rennen leer aus.

Das dürfte sich David Schumacher ein wenig anders vorgestellt haben: Der 19-Jährige hat zum Auftakt der Formel-3-Saison Punkte verpasst, in Barcelona fuhr er zweimal an seiner ersten Top-10-Platzierung in der Nachwuchsserie vorbei.

Nach Rang elf und einem Unfall in den Rennen am Samstag reichte es für Schumacher im dritten Lauf am Sonntag nur zum zwölften Rang.

Zum Zeitpunkt des Unfalls lag Schumacher im zweiten Lauf des Wochenendes in Führung, kollidierte dann aber mit Enzo Fittipaldi, dem Enkel des zweimaligen Weltmeisters Emerson Fittipaldi.

David Schumacher, Sohn von Ralf und der Cousin von Formel-1-Pilot Mick fährt seine zweite Saison in der Formel 3 und geht dabei für das italienische Trident-Team an den Start.

Zum Vergleich: Für seine beiden Trident-Teamkollegen lief es deutlich besser. Jack Doohan fuhr zum Beispiel am Sonntag als Zweiter auf das Podium, ebenso wie Clement Novalak im ersten Lauf am Samstag. Der Franzose schaffte es in allen drei Rennen in die Punkte.