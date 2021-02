Diese 24 Talente fördert die ADAC Stiftung Sport 2021

Die ADAC Stiftung Sport hat ihren neuen Förderkader für die Saison 2021 bekannt gegeben. Insgesamt werden 24 Motorsportler in neun unterschiedlichen Disziplinen gefördert.

Viele Sportler aus dem bisherigen Förderkader sind erneut mit dabei und möchten sich nach den schwierigen Trainings- und Rennbedingungen im Pandemie-Jahr 2020 in der neuen Saison beweisen. Mit Kartfahrer David Trefilov und Porsche Carrera Cup Pilot Laurin Heinrich ergänzen zwei neue Namen die Stipendiatenliste.

«Wir freuen uns, dass wir mit einer guten Mischung aus jungen und bereits erfahrenen Talenten weiterarbeiten können. Unser Ziel ist es, mit ideeller und finanzieller Unterstützung Motorsportler auf dem Weg in europäische Top-Ligen oder sogar die Weltspitze zu begleiten», erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der ADAC Stiftung Sport Thomas Voss.

Zwölf Zweirad-Piloten aus den Disziplinen Motorrad-Straßenrennsport, Motocross, Bahnsport und Trial sowie zwölf Vierrad-Sportler aus den Bereichen Kart, Formel, Rallye, GT- und Tourenwagensport treten 2021 an, um wichtige Erfahrungen im Hinblick auf den Profi-Sport zu sammeln und am Ende Erfolge zu erzielen.

Die ADAC Stiftung Sport unterstützt sie dabei unter anderem mit sportwissenschaftlichen Experten aus den Bereichen Trainings- und Bewegungswissenschaft, Technik, Ernährung, Sponsoring, Medien und Mental-Coaching. Finanzielle Zuschüsse zum Saisonbudget sowie unterstützende Maßnahmen wie z.B. Reisekosten können auch Teile der Förderung sein.

Vorbehaltlich der Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie haben die Förderpiloten hochklassige Rennprogramme u.a. auf EM- und WM-Ebene geplant. Europameisterschaftsläufe stehen bei den Motocrossern Constantin Piller und Maximilian Spies (beide EMX 250) sowie bei Valentin Kees (EMX 125) auf dem Plan.

Simon Längenfelder startet in der MX2 Weltmeisterschaft. Im Motorrad-Rundstrecken-Sport sind für Lennox Lehmann unter anderem einzelne Einsätze in der Supersport-300-Weltmeisterschaft vorgesehen. Die beiden Trial-Piloten Theresa Bäuml und Jonathan Heidel bestreiten sowohl EM- als auch WM-Läufe. Gleiches gilt für die Bahnsportler Erik Bachhuber, Ben Ernst und Norick Blödorn.

Im Vierrad-Bereich sind die Kartfahrer Jakob Bergmeister und Daniel Trefilov auf europäischer Ebene unterwegs. Trefilov nimmt im Schaltkart auch an der CIK FIA WM teil. Lirim Zendeli plant einen Start in der zweithöchsten Formel-Serie, der FIA Formula 2 Championship, die im Rahmenprogramm der Formel 1 fährt. Nick Loof tritt in der Rallye Europameisterschaft (FIA ERC Junior) an.

Aufgrund der zukünftigen Kooperation zwischen der ADAC Stiftung Sport und dem Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) werden die Kader ab dem Jahr 2022 zusammengeführt. Ende 2021 gibt es dafür ein gemeinsames Sichtungsverfahren.

ADAC Stiftung Sport Förderpiloten 2021

HEINRICH Freddie MOTORRAD-RUNDSTRECKE

LEHMANN Lennox MOTORRAD-RUNDSTRECKE

TONN Phillip MOTORRAD-RUNDSTRECKE

KEES Valentin MOTOCROSS

LÄNGENFELDER Simon MOTOCROSS

PILLER Constantin MOTOCROSS

SPIES Maximilian MOTOCROSS

BÄUML Theresa TRIAL

HEIDEL Jonathan TRIAL

BACHHUBER Erik Bahnsport

ERNST Ben Bahnsport

BLÖDORN Norick Bahnsport

BERGMEISTER Jakob KART

TREFILOV David KART

KRÜTTEN Niklas FORMEL

TRAMNITZ Tim FORMEL

ZENDELI Lirim FORMEL

GREGOR Daniel Tourenwagen

HESSE Max GT-SPORT

HEINRICH Laurin GT-SPORT

SASSE Hugo GT-SPORT

TREFZ Luca-Sandro GT-SPORT

ZUG Marius GT-SPORT

LOOF Nick RALLYE