Bei Dragon: DTM-Vize Müller bleibt in der Formel E

Nico Müller wird auch 2021 in der Formel E an den Start gehen: Das US-Team Dragon hat den Schweizer jetzt offiziell bestätigt.

Lange hat es gedauert, doch jetzt ist es endgültig offiziell: Nico Müller wird 2021 in der Formel E an den Start gehen. Der DTM-Vizemeister wurde vom Dragon-Team als letzter Stammfahrer offiziell bestätigt.

Müller geht damit in seine zweite Saison in der Elektrorennserie. Sein Debütjahr war schwierig, Punkte konnte er mit dem US-Team nicht einfahren. Müllers Teamkollege ist der Brasilianer Sergio Sette Camara.

«Zusammen mit dem Team haben wir viele wichtige Dinge gelernt», sagte Müller. «Auch wenn wir diese lieber in Punkte umgewandelt hätten, habe ich das Gefühl, dass wir als Team viel, viel stärker geworden sind. Wir haben gezeigt, dass das Potenzial da ist, und in unserer zweiten Saison wollen wir die Ergebnisse erzielen, die wir verdienen. Mir gefällt die Einstellung aller Teammitglieder, denn wir geben auch in den härteren Zeiten im Kampf mit den größten Namen der Meisterschaft nicht auf.»

Müller musste sich 2020 wie auch 2019 schon in der DTM seinem Audi-Markenkollegen René Rast geschlagen geben, obwohl Müller in dieser Saison die Gesamtwertung lange angeführt hatte. Ob er auch 2021 in der neuen DTM mit Kundenteams und GT3-Reglement an den Start gehen wird, ist offen.

Dragon-Teambesitzer Jay Penske verweist auf Müllers Feedback, sein natürliches Können und das, was das Team beitragen kann und ist «zuversichtlich, dass wir Nico ein konkurrenzfähigeres Paket geben können. In seiner zweiten Saison erwarte ich mir von ihm solide Resultate.»