Mit 183 PS: Mini gibt in der Formel E das Tempo vor

Während in der Formel 1 ein Mercedes und ein Aston Martin als Safety Cars auf über 500 PS kommen, gibt in der Formel E ein Mini das Tempo vor. Er kommt auf eher bescheidene 183 PS.

Kritiker der Formel E dürften ihre helle Freude haben: Bei ausgewählten Rennen der aktuellen Saison kommt ein Elektro-Mini als Safety Car zum Einsatz.

Ja, richtig gelesen: Ein Mini gibt in der Elektrorennserie das Tempo vor. Daneben ist weiterhin auch der BMW-i-Roadster das offizielle Formel-E-Safety-Car.

Premiere soll der Mini bei den nächsten Rennen in Rom feiern. Die Läufe drei und vier der Formel-E-Weltmeisterschaft 2020/21 werden am 10. und 11. April in der italienischen Hauptstadt ausgetragen. Der jeweilige Rennstart ist um 16:00 und 13:00 Uhr Ortszeit (MESZ).

Schaut man sich die Zahlen an, geht es mit dem umgebauten Mini Cooper SE als Safety Car tatsächlich eher gemütlich zu. Das Aggregat kommt auf 135 kW beziehungsweise rund 183 PS.

Der Sprint von 0 auf 100 dauert 6,7 Sekunden, den Durchzug von 80 auf 120 km/h bekommt der Mini in 4,3 Sekunden hin. Das Gewicht wurde von 130 Kilogramm auf 1.230 Kilogramm reduziert.

Zum Vergleich: In der Formel 1 kommt 2021 ein Mercedes-AMG GT R zum Einsatz, der 4,0-Liter-V8-Turbo schafft 585 PS. Neben dem Mercedes ist auch ein Aston Martin das Safety Car: Der Vantage kommt auf immerhin 510 PS.